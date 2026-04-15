Ямаль вошел в топ-10 игроков Барселоны по важному показателю

15 апреля 2026, 00:31
Это стало известно после матча ЛЧ против Атлетико

Ламин Ямаль вошел в топ-10 футболистов «Барселоны» с наибольшим количеством результативных действий в своих первых 150 матчах за клуб во всех турнирах.

Об этом стало известно после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», где испанец вышел на поле с первых минут игры.

Эта игра для Ямаля стала 150-й за «Барселону» во всех турнирах. В ней испанец забил гол и совершил 100-е результативное действие за клуб.

Рекордсменом «Барселоны» по количеству результативных действий в первых 150 матчах за клуб является уругваец Луис Суарес, в активе которого 189 действий по системе гол+пас.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в своих первых 150 матчах за «Барселону» во всех турнирах:

  • 189 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 150 – Неймар (Бразилия)
  • 131 – Роналдиньо (Бразилия)
  • 128 – Самуэль Это'о (Камерун)
  • 123 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 116 – Патрик Клюйверт (Нидерланды)
  • 113 – Ривалдо (Бразилия)
  • 111 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 110 – Рафинья (Бразилия)
  • 99 – Ламин Ямаль (Испания)
Комментарии 0
