Ямаль вошел в топ-10 игроков Барселоны по важному показателю
Это стало известно после матча ЛЧ против Атлетико
Ламин Ямаль вошел в топ-10 футболистов «Барселоны» с наибольшим количеством результативных действий в своих первых 150 матчах за клуб во всех турнирах.
Об этом стало известно после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», где испанец вышел на поле с первых минут игры.
Эта игра для Ямаля стала 150-й за «Барселону» во всех турнирах. В ней испанец забил гол и совершил 100-е результативное действие за клуб.
Рекордсменом «Барселоны» по количеству результативных действий в первых 150 матчах за клуб является уругваец Луис Суарес, в активе которого 189 действий по системе гол+пас.
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в своих первых 150 матчах за «Барселону» во всех турнирах:
- 189 – Луис Суарес (Уругвай)
- 150 – Неймар (Бразилия)
- 131 – Роналдиньо (Бразилия)
- 128 – Самуэль Это'о (Камерун)
- 123 – Роберт Левандовски (Польша)
- 116 – Патрик Клюйверт (Нидерланды)
- 113 – Ривалдо (Бразилия)
- 111 – Лионель Месси (Аргентина)
- 110 – Рафинья (Бразилия)
- 99 – Ламин Ямаль (Испания)
