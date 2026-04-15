Ямаль вошел в топ-10 игроков Барселоны по важному показателю

Ламин Ямаль вошел в топ-10 футболистов «Барселоны» с наибольшим количеством результативных действий в своих первых 150 матчах за клуб во всех турнирах.

Об этом стало известно после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», где испанец вышел на поле с первых минут игры.

Эта игра для Ямаля стала 150-й за «Барселону» во всех турнирах. В ней испанец забил гол и совершил 100-е результативное действие за клуб.

Рекордсменом «Барселоны» по количеству результативных действий в первых 150 матчах за клуб является уругваец Луис Суарес, в активе которого 189 действий по системе гол+пас.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в своих первых 150 матчах за «Барселону» во всех турнирах: