ВИДЕО. Недолго музыка играла! Атлетико снова вышел вперед по сумме матчей
Адемола Лукман отыграл один гол в поединке на 31-й минуте
14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Мадрид) (Испания) и «Барселона» (Испания). Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Гости быстро забили хозяевам 2 гола, сравняв счет по сумме матчей – 2:2, но на 31-й минуте Адемола Лукман восстановил преимущество мадридской команды.
«Матрасники» провели образцовую контратаку, в результате которой нигериец расстрелял вратаря каталонцев с нескольких метров.
