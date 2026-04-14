С Баварией во главе. Топ-20 команд по среднему количеству очков за матч

Только 2 команды набирают в среднем более 2.5 очков за игру в национальном чемпионате.

Мюнхенская «Бавария» возглавляет рейтинг команд топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч.

В активе «Баварии» — 2,62 очка за игру в Бундеслиге.

Второй в данном рейтинге идет «Барселона» (2,54 очка в Ла Лиге), которая является второй командой, помимо мюнхенцев, набирающей более 2,50 очка за матч.

На третьем месте находится «Интер», в активе которого 2,34 очка в Серии А.

Вспомним топ-20 команд с наибольшим показателем в сезоне 2025/26.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в сезоне 2025/26:

  • 2,62 – «Бавария»
  • 2,54 – «Барселона»
  • 2,34 – «Интер»
  • 2,33 – ПСЖ
  • 2,26 – «Реал»
  • 2,21 – «Боруссия» Дортмунд
  • 2,19 – «Арсенал»
  • 2,11 – «Ланс»
  • 2,06 – «Манчестер Сити»
  • 2,06 – «Наполи»
  • 1,97 – «Милан»
  • 1,97 – Вильярреал
  • 1,93 – Штутгарт
  • 1,93 – РБ Лейпциг
  • 1,87 – Ювентус
  • 1,84 – Атлетико
  • 1,83 – Лилль
  • 1,81 – Комо
  • 1,79 – Байер
  • 1,79 – Марсель
