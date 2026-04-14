С Баварией во главе. Топ-20 команд по среднему количеству очков за матч
Только 2 команды набирают в среднем более 2.5 очков за игру в национальном чемпионате.
Мюнхенская «Бавария» возглавляет рейтинг команд топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч.
В активе «Баварии» — 2,62 очка за игру в Бундеслиге.
Второй в данном рейтинге идет «Барселона» (2,54 очка в Ла Лиге), которая является второй командой, помимо мюнхенцев, набирающей более 2,50 очка за матч.
На третьем месте находится «Интер», в активе которого 2,34 очка в Серии А.
Вспомним топ-20 команд с наибольшим показателем в сезоне 2025/26.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в сезоне 2025/26:
- 2,62 – «Бавария»
- 2,54 – «Барселона»
- 2,34 – «Интер»
- 2,33 – ПСЖ
- 2,26 – «Реал»
- 2,21 – «Боруссия» Дортмунд
- 2,19 – «Арсенал»
- 2,11 – «Ланс»
- 2,06 – «Манчестер Сити»
- 2,06 – «Наполи»
- 1,97 – «Милан»
- 1,97 – Вильярреал
- 1,93 – Штутгарт
- 1,93 – РБ Лейпциг
- 1,87 – Ювентус
- 1,84 – Атлетико
- 1,83 – Лилль
- 1,81 – Комо
- 1,79 – Байер
- 1,79 – Марсель
