  4. ПСЖ нашел вратаря, который должен заменить Сафонова
15 апреля 2026, 21:21
ПСЖ нашел вратаря, который должен заменить Сафонова

Клуб следит за Вербрюггеном

Getty Images/Global Images Ukraine. Барт Вербрюгген

ПСЖ рассматривает вариант усиления вратарской позиции и обратил внимание на голкипера «Брайтона» Барта Вербрюггена.

По информации источника, парижский клуб планирует активность на трансферном рынке в ближайшее окно, а интерес к голландскому вратарю довольно серьезен.

Сообщается, что переход Люки Шевалье в «Пари Сен-Жермен» пока не оправдал ожиданий, поэтому клуб рассматривает альтернативные варианты для усиления конкуренции на этой позиции.

Контракт нидерландца с английским клубом действует до 2028 года, поэтому потенциальный трансфер может потребовать серьезных инвестиций – Вербрюгген является одним из самых дорогих вратарей в мире.

По теме:
Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан
Слот недоволен Ливерпулем: «Они все уходят свободными агентами»
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
Дмитрий Олийченко Источник: Yahoo Sports
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15 апреля 2026, 05:25 14
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства

Илья будет выступать за Хорватию

Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15 апреля 2026, 16:00 25
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В декабре начали, в апреле должны закончить

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15.04.2026, 06:32
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15.04.2026, 08:11
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Футбол | 15.04.2026, 21:25
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Популярные новости
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
13.04.2026, 23:32 17
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 35
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
13.04.2026, 21:58
Бокс
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
