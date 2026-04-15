ПСЖ нашел вратаря, который должен заменить Сафонова

ПСЖ рассматривает вариант усиления вратарской позиции и обратил внимание на голкипера «Брайтона» Барта Вербрюггена.

По информации источника, парижский клуб планирует активность на трансферном рынке в ближайшее окно, а интерес к голландскому вратарю довольно серьезен.

Сообщается, что переход Люки Шевалье в «Пари Сен-Жермен» пока не оправдал ожиданий, поэтому клуб рассматривает альтернативные варианты для усиления конкуренции на этой позиции.

Контракт нидерландца с английским клубом действует до 2028 года, поэтому потенциальный трансфер может потребовать серьезных инвестиций – Вербрюгген является одним из самых дорогих вратарей в мире.