Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
Лига чемпионов
20 марта 2026, 04:02
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов

Клуб доверяет Сафонову

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

«ПСЖ» сожалеет об уходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который перешёл в «Манчестер Сити».

Как отмечает источник, руководство команды признает, что Доннарумма обладал некоторыми качествами, которых не хватает двум нынешним вратарям ПСЖ. В то же время в клубе убеждены, что с Матвеем Сафоновым клуб способен выиграть Лигу чемпионов два года подряд.

Ранее сообщалось, что французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может сменить клуб после завершения текущего сезона. Основным мотивом для ухода игрока является его нежелание мириться с ролью запасного вратаря в парижском гранде.

По теме:
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Луис ЭНРИКЕ: «Вот что происходит, когда играешь с Сафоновым и Шевалье»
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха
Футбол | 19 марта 2026, 20:46 27
Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха
Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха

Поединок состоится 19 марта в Кракове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву

Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Футбол | 19 марта 2026, 09:14 1
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд

Шовковский рассказал, что в свое время мог перейти в «Арсенал»

Роналду отреагировал на решение лишить Сенегал титула чемпиона
Футбол | 20.03.2026, 03:02
Роналду отреагировал на решение лишить Сенегал титула чемпиона
Роналду отреагировал на решение лишить Сенегал титула чемпиона
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19.03.2026, 08:45
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19.03.2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55 5
Бокс
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 18
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 18
Футбол
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем