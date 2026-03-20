ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов

«ПСЖ» сожалеет об уходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который перешёл в «Манчестер Сити».

Как отмечает источник, руководство команды признает, что Доннарумма обладал некоторыми качествами, которых не хватает двум нынешним вратарям ПСЖ. В то же время в клубе убеждены, что с Матвеем Сафоновым клуб способен выиграть Лигу чемпионов два года подряд.

Ранее сообщалось, что французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может сменить клуб после завершения текущего сезона. Основным мотивом для ухода игрока является его нежелание мириться с ролью запасного вратаря в парижском гранде.