Италия16 апреля 2026, 08:12 |
1766
1
Агент Лунина предложил Реалу громкий трансфер за 80 миллионов евро
Мендеш ищет новую команду для Леау
16 апреля 2026, 08:12 |
1766
Агент Жорже Мендеш, который также представляет интересы украинца Андрея Лунина, активно ищет новый клуб для Рафаэля Леау, решившего покинуть «Милан» уже этим летом.
По информации испанских СМИ, португалец был предложен сразу двум грандам – «Реалу» и «Барселоне». При этом условия потенциальных сделок существенно различаются.
Мадридский клуб может подписать вингера примерно за 80 миллионов евро, тогда как каталонцам предлагают вариант с частичным обменом: около 40 миллионов плюс нападающий Ферран Торрес.
Комментарии 1
А Ф.Торрес захоче йти до середняка Серії А?
