Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу назвать его настоящим нападающим»
Легенда «Милана» – о Леао
Андрей Шевченко высказал мнение, что футболист «Милана» Рафаэл Леау не является настоящим нападающим.
– Как вы относитесь к тому, что Аллегри использует Леау в качестве нападающего?
– На мой взгляд, Леау не является форвардом. Центральный нападающий – не его естественная позиция. Его попросили выполнять эту роль тренер и клуб. В некоторых матчах он справлялся хорошо, в других – нет. Он может ошибаться, но нужно оценивать его желание: если он хочет помочь команде сейчас, это нормально.
Сообщалось, что Шевченко провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу россии.
Отмечается, что у Луческу наступила смерть мозга
В ассоциации изучают вариант с Лупашко