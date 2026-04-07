Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу назвать его настоящим нападающим»

Андрей Шевченко высказал мнение, что футболист «Милана» Рафаэл Леау не является настоящим нападающим.

– Как вы относитесь к тому, что Аллегри использует Леау в качестве нападающего?

– На мой взгляд, Леау не является форвардом. Центральный нападающий – не его естественная позиция. Его попросили выполнять эту роль тренер и клуб. В некоторых матчах он справлялся хорошо, в других – нет. Он может ошибаться, но нужно оценивать его желание: если он хочет помочь команде сейчас, это нормально.

Сообщалось, что Шевченко провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу россии.