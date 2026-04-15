  4. Денис АНТЮХ: «Для этого наставник и выпускал меня на замену»
15 апреля 2026, 09:30
Денис АНТЮХ: «Для этого наставник и выпускал меня на замену»

Автор победного гола в ворота «Динамо» вместе со своей командой хочет попасть в еврокубки

УПЛ. Денис Антюх

Сегодня, 15 апреля «Металлист 1925» сыграет, точнее, доиграет с 20-й минуты прерванный матч 15-го тура против «Вереса». В случае победы подопечные Младена Бартуловича могут потеснить с четвертого места «Динамо», которое они обыграли в минувшем туре. Одним из героев того поединка стал крайний полузащитник «Металлиста 1925» Денис Антюх, который отметился победным голом.

О прошедшем поединке с динамовцами, предстоящей игре и планах «Металлиста 1925» на ближайшее футболист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Денис, итоговый счет матча с «Динамо» справедлив?
– Первый тайм был за соперником, который лучше играл, больше атаковал, но наша команда хорошо действовала в обороне. А после перерыва «Металлист 1925» выровнял игру, и использовали свой шанс.

– Какой фактор стал основным в победе харьковчан?
– Стандарт, благодаря которому мы и забили победный мяч. Ну, и, конечно, как я уже сказал качественная игра в обороне. После этого тура «Металлист 1925», кстати, стал командой с наименьшим количеством пропущенных мячей (улыбается).

– Было ощущение того, что ты забьешь гол?
– Нет, но я в каждом матче к этому стремлюсь. Для этого наставник и выпускал меня на замену. Этот матч стал счастливым для меня и команды.

– Для тебя прошедший поединок был принципиальным, учитывая, что в свое время ты был динамовцем?
– Перед игрой было какое-то особое ощущение. И не только потому, что я выступал за эту команду, но и потому, что «Динамо» – гранд отечественного футбола. В таких матчах настрой и эмоции всегда на высшем уровне.

– «Динамо» ты забил свой второй гол. Первый, когда ты выступал за «Колос». И оба этих мяча стали в какой-то степени спасительными для твоих команд.
– Так получилось (улыбается). На НСК «Олимпийский» нам удалось уйти от поражения на 87-й минуте (2:2), а сейчас добыть три очка.

– Победа над «Динамо» увеличило ваши шансы побороться за четвертое место. Или «Металлист 1925» рассчитывает на большее?
– Мы идем от матча к матчу, а в конце сезона посмотрим, что у нас получилось, а что – нет.

– После тяжелого поединка с «Динамо» сил хватит, чтобы на максимуме сыграть и с «Вересом»?
– У нас хорошее восстановление, не исключена ротация, поэтому я уверен, что команда будет готова на 100 процентов.

– Есть цель попасть в еврокубки?
– Уверен, что каждая команда, которая ставит такую цель, хочет не просто там сыграть, но и достойно выступить. «Металлист 1925» не исключение.

– Будут ли определяющими для вас в этом плане конец апреля и начало мая, когда команде предстоит сыграть с ЛНЗ и «Полесьем»?
– Понятно, что эти поединки будут для нас своеобразным тестом. Но это период начался уже сейчас. График очень насыщенный, когда предстоит играть по два матча в неделю. Сейчас «Верес», потом, «Кудровка», полуфинал Кубка Украины и, как было сказано, ЛНЗ и «Полесье».

– Ты сказал о кубковом матче, который вы сыграете 22 апреля. Задача – выиграть турнир?
– Для начала в полуфинале мы хотели бы пройти «Чернигов». Если все сложится, тогда будет поставлена новая цель.

ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
После того, как Салюк и Когут дважды за минуту сыграли до гола руками в штрафной киевлян я бы стыдился ТАКОГО гола
