  4. Доминик СОБОСЛАИ: «Я готов умереть на поле»
14 апреля 2026, 20:34
Доминик СОБОСЛАИ: «Я готов умереть на поле»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ»

УЕФА. Доминик Собослаи

Полузащитник английского «Ливерпуля» Доминик Собослай поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» (первый матч — 0:2):

«Мы выложимся на полную и будем играть на пределе своих возможностей с первой до 90-й минуты, а то и дольше. Я готов завтра умереть на поле.

Я полностью уверен, что мы сможем переломить ход противостояния, потому что знаю, на что мы способны и какие у нас игроки. Мы уже не раз демонстрировали такой характер, и завтра он нам понадобится.

«Энфилд» завтра окажет большое влияние, мы видели это много раз в течение этого сезона, прошлого сезона и в прошлом. Это будут не только 11 игроков или те, кто выйдет на замену, это будет весь стадион.

Это будет другая игра, это точно. Мы будем делать другие вещи по-другому, мы видели, что они делали в первой игре, и сейчас попробуем справиться с этим. Нам нужно выложиться на полную и отдать все возможное. Если в конце игры ты сможешь сказать себе: «Я отдал все, но мы все равно не прошли», – тогда ты сможешь держать голову высоко».

Матч «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
«Что они должны сделать?» Маркевич ответил Турану, обратившемуся к УАФ
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Месси остался без тренера за 2 месяца до старта ЧМ-2026
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
