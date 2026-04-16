Меньше, чем у Реброва. У нового тренера сборной не будет рекордной зарплаты

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык уверен, что новый тренер сборной Украины не будет получать столько же, сколько получал Сергей Ребров.

«Новому тренеру сборной не будут платить столько, сколько Реброву. Он и его штаб получали 2 миллиона в год, это шесть миллионов за три года. И мы ничего не получили за шесть миллионов».

«Разобранная сборная, которая не смогла со Швецией нормально конкурировать. Надеюсь, с новым тренером будет иначе, а деньги не будут главным мотивом», – сказал Цыганык.

Ожидается, что о смене наставника объявят на этой неделе во время конгресса УАФ.