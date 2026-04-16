  4. Меньше, чем у Реброва. У нового тренера сборной не будет рекордной зарплаты
16 апреля 2026, 16:29 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:52
Меньше, чем у Реброва. У нового тренера сборной не будет рекордной зарплаты

Сергей Ребров покинет команду

16 апреля 2026, 16:29 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:52
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык уверен, что новый тренер сборной Украины не будет получать столько же, сколько получал Сергей Ребров.

«Новому тренеру сборной не будут платить столько, сколько Реброву. Он и его штаб получали 2 миллиона в год, это шесть миллионов за три года. И мы ничего не получили за шесть миллионов».

«Разобранная сборная, которая не смогла со Швецией нормально конкурировать. Надеюсь, с новым тренером будет иначе, а деньги не будут главным мотивом», – сказал Цыганык.

Ожидается, что о смене наставника объявят на этой неделе во время конгресса УАФ.

Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
С его результатами и той игрой, то еще сам доплатить должен был бы
Бо новий тренер не кум і не буде нікому отстьогувать..
не виконав задачу,нехай гроші верне,він не бідний ,ще заробить
Циганик це нарцис та малюнок,але про 6 лямов він абсолютно правий.Сєрьожа як ті Діти лейтенанта Шмідта.Хавав по 2 млн.у рік ,соромився ,але все одно хавав.Так чому ви дивитесь,шо він хоче залишитися на такій посаді і далі? Пазік то не проти.Динамівська школа підтримки у дії.
Уже есть инфа, что на Конгрессе УАФ вопрос о тренере сборной вообще рассматриваться не будет. Цыганик безусловно трепло, все его высказывания от слова фейк полный
поки що це лише думка Циганика
не факт що не вирішать я кажуть "закусити уздечку" та продовжувати набивати кишені незважаючи на оте бухтіння невдоволених фанатів
або не факт що новий тренер не погодиться так само дерибанити кошти
Хто такий Циганик - звичайний полудурок і невиховане хамло. Він постійно втручався у репліки гостей "ПроФутболу", не даючи їм договорити. А що він сподівався отримати? І за 20, чи 50 мільйонів ніхто не дасть гарантії, що збірна України кваліфікується на чемпіонат світу. Думка цього клоуна взагалі нецікава.
