Меньше, чем у Реброва. У нового тренера сборной не будет рекордной зарплаты
Сергей Ребров покинет команду
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык уверен, что новый тренер сборной Украины не будет получать столько же, сколько получал Сергей Ребров.
«Новому тренеру сборной не будут платить столько, сколько Реброву. Он и его штаб получали 2 миллиона в год, это шесть миллионов за три года. И мы ничего не получили за шесть миллионов».
«Разобранная сборная, которая не смогла со Швецией нормально конкурировать. Надеюсь, с новым тренером будет иначе, а деньги не будут главным мотивом», – сказал Цыганык.
Ожидается, что о смене наставника объявят на этой неделе во время конгресса УАФ.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий служит в церкви
PlayCity оштрафовало донецкий клуб на 5 миллионов гривен
не факт що не вирішать я кажуть "закусити уздечку" та продовжувати набивати кишені незважаючи на оте бухтіння невдоволених фанатів
або не факт що новий тренер не погодиться так само дерибанити кошти