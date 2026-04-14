Президент Атлетико раскритиковал Барселону: «Глупо говорить»
Энрико Серезо удивился словам каталонцев о состоянии газона на «Метрополитано»
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо не оставил без внимания слова представителей «Барселоны» о неудовлетворительном состоянии газона на «Метрополитано» накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
Тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик раскритиковал состояние поля в присутствии представителей УЕФА, указав на сухость и завышенную высоту газона.
Сересо не ожидал подобных высказываний перед игрой, поэтому президент избегал дальнейшего обсуждения.
«Я считаю бессмысленным говорить о поле, траве… накануне этого важного матча», – сказал Сересо.
УЕФА провела проверку на стадионе перед матчем, однако нарушений на «Метрополитано» выявлено не было.
Ответный матч между командами состоится 14 апреля в 22:00. Первая игра завершилась победой «Атлетико» – 2:0.
🚨 Atlético Madrid president Cerezo: “I find it stupid to talk about the pitch, the grass… ahead of this important game”. ❌🌱 pic.twitter.com/162lgoU5fK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026
