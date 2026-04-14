Президент Атлетико раскритиковал Барселону: «Глупо говорить»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо не оставил без внимания слова представителей «Барселоны» о неудовлетворительном состоянии газона на «Метрополитано» накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик раскритиковал состояние поля в присутствии представителей УЕФА, указав на сухость и завышенную высоту газона.

Сересо не ожидал подобных высказываний перед игрой, поэтому президент избегал дальнейшего обсуждения.

«Я считаю бессмысленным говорить о поле, траве… накануне этого важного матча», – сказал Сересо.

УЕФА провела проверку на стадионе перед матчем, однако нарушений на «Метрополитано» выявлено не было.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля в 22:00. Первая игра завершилась победой «Атлетико» – 2:0.