СВИТОЛИНА: «Когда видишь, как загораются их глаза, это трогает мое сердце»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообщалась с журналистами перед стартом на турнире WTA 500 в Штутгарте:

– Элина, добро пожаловать обратно в Штутгарт. Каково это – быть здесь, и как проходит ваша подготовка?

– Очень рада вернуться после нескольких лет. Просто стараюсь наслаждаться как можно большим количеством времени на кортах и ​​этим прекрасным турниром. Просто в восторге от предстоящих матчей.

– Этот турнир очень уникален, поскольку он проходит на крытом грунтовом корте. Я знаю, что вы недавно играли на Куюке Билли Джин Кинг на крытом грунтовом корте. Что вы думаете о адаптации к такому типу покрытия? Что может быть сложным или трудным, учитывая, что это не очень распространенное явление в Туре?

– Нам повезло, что мы играли в помещении в Польше, поэтому покрытие было практически таким же, как здесь. Мяч просто летел немного по-другому, но, знаете, жаловаться не на что, потому что за неделю до Польши я тренировался в Украине, а потом в Польше с командой, и вот, приехав сюда, чувствую себя довольно хорошо. Этот турнир очень силен по составу участниц. Так что, да, приятно тренироваться и проводить здесь матчи.

– Вчера я был на вашей тренировки, и я видел, как очень многие люди просили вас сфотографироваться или взять автограф перед тем, как вы вышли на корт. Наверное, кто-то еще говорил по-украински, мне кажется. Мне просто интересно, чувствуете ли вы, что сейчас вам нужна дополнительная поддержка со стороны людей, особенно со стороны ваших собственных фанатов, конечно же, учитывая то, что происходит в Украине?

– Что ж, я чувствую большую поддержку на любом турнире, куда я приезжаю играть. Думаю, сейчас, благодаря интернету и социальным сетям, все больше украинцев знают, что такое теннис и когда они могут приехать и поддержать нас. Теннис в целом с годами становится все популярнее, и сейчас в топ-100 шесть украинских теннисисток, что просто потрясающе для нашего тенниса. Думаю, люди начинают больше узнавать об этом виде спорта. И дети, особенно девочки, ходят на тренировки и действительно играют в теннис.

Приятно, что это есть, и я чувствую, что наша страна едина, и я думаю, что спорт также объединяет нас ради цели – выиграть как можно больше матчей в футболе, боксе, теннисе и других видах спорта. Это прекрасно, потому что когда идет война, трудно придерживаться привычного распорядка и каждый день находиться под обстрелами. Поэтому приятно приносить им хорошие новости и победы.

– Также были очень эмоциональные моменты на Кубке Билли Джин Кинг и во время исполнения национального гимна. Вы чувствуете больше давления, играя за свою страну или на индивидуальных турнирах?

– Безусловно, выступать за свою страну, участвовать в Олимпийских играх или командных соревнованиях, Кубке Билли Джин Кинг, всегда для меня особенное событие. Я стараюсь быть максимально подготовленной, потому что чувствую, что именно там меня поддерживают и там происходят более важные моменты для моей страны.

Самым запоминающимся моментом в моей карьере стала бронзовая медаль, завоеванная в Токио, первая в истории Украины в теннисе. Да, каждый раз, когда я выхожу на корт и вижу рядом с собой флаг, украинский флаг, это добавляет немного давления, но это также мотивирует меня каждый день выкладываться на полную, потому что люди в Украине переживают очень трудные времена, и мне очень повезло представлять свою страну на такой большой арене.

– Нам довелось поговорить с одним молодым игроком, которому помогал ваш фонд. Хотелось бы узнать, сколько из них участвовали в подобной программе?

– В начале войны были сотни детей, которым мы оказывали поддержку на разных уровнях. Это могла быть просто одежда, а могла быть помощь в переселении игроков. Кроме того, сейчас мы немного реорганизуемся. В нашем фонде действуют различные программы. Мы проводим турниры в Украине для детей до 12 и до 14 лет. Также у нас есть программа по охране психического здоровья, которая проводится несколько раз в год, и в ней ежегодно участвуют от 50 до 60 детей.

Также я провожу мастер-классы пять-шесть раз в год с Сергеем Стаховским по всей Украине, в разных городах, маленьких и больших. Так что да, мы делаем разные вещи для украинского тенниса. Я думаю, что для детей важно получать вдохновение от профессиональных игроков.

Я чувствую, что это своего рода моя миссия – делиться с ними этими моментами. Мы видим, как на мастер-классе 400, 500 детей со всей Украины приезжают, чтобы разделить эти моменты, поиграть с нами. Знаете, когда видишь, как загораются их глаза, это действительно трогает мое сердце, и мне хочется делать это все больше и больше.

Конечно, со временем и графиком это очень сложно. Но как только у меня появляется свободная минута, я возвращаюсь в Украину, и да, я чувствую, что это то, что я должна сделать.

– Кажется, я видел в социальных сетях, что вы недавно открыли падель-клуб. Интересно, что к этому привело, что вас вдохновило на это, и чего вы надеетесь добиться этим начинанием?

– Это очень развивающийся вид спорта. Конечно, я хочу открыть теннисный клуб, теннисную академию в Украине. Это моя главная цель, но сейчас мы нашли подходящее место для падель-клуба. Это тот вид спорта, который мы открыли для себя вместе с Сергеем, и мы хотели, чтобы люди продолжали заниматься спортом, потому что я считаю, что когда ты живешь в рутине во время войны, это очень тяжело психологически. Прошло уже четыре года, и люди переживают эти тяжелые дни и моменты.

Спорт для детей и для людей в целом помогает выплеснуть всю злость, пережить трудные моменты, и вы переключаетесь на хорошие и позитивные эмоции. Падел сейчас очень популярен, и я думаю, что когда начинаешь заниматься спортом, хочется как можно быстрее вовлечься. Я думаю, что падел – это такой вид спорта, которым можно заниматься на любом уровне, можно делить корт с друзьями, тренироваться вместе, и, знаете, по-настоящему общаться.

Для меня цель состоит не только в популяризации тенниса, но и спорта в целом в Украине, а также в том, чтобы дать людям возможность открыть для себя что-то полезное.

– Я думаю, время – один из факторов, влияющих на вашу поездку обратно в Украину, но как насчет вашей безопасности? Как вы организуете свои поездки? ​​Я действительно не могу представить, каково это – быть немкой и жить здесь в мире и спокойствии.

– На самом деле, дорога занимает время. Она может длиться 12–15 часов. Сначала я еду в Варшаву, а потом еще 10–12 часов на машине до Киева.

Конечно, я рискую. Мне очень повезло, что у меня понимающий муж, который позволяет мне вернуться в свою страну. Для меня очень важно вернуться и, да, сделать все то, о чем я говорила. А еще повидаться с семьей, потому что там живет моя бабушка, и я хочу навещать ее как можно чаще.

Да, конечно, очень-очень тяжело не иметь возможности вернуться обратно, ведь раньше мы летали в Киев и оказывались там всего за пару часов. Но все эти эмоции, вся та благодарная поддержка, которую я получаю от украинского народа, – знаете, я не могу представить себе, чтобы поступать иначе.

– Вопрос по поводу Кубка Билли Джин Кинг. Поскольку на прошлой неделе мы видели, как несколько бывших теннисисток начали свою карьеру в качестве капитанов национальных сборных, мне просто интересно, хотели бы вы когда-нибудь получить такую ​​возможность в будущем после завершения теннисной карьеры, хотели бы вы стать капитаном сборной Украины?

– Хороший вопрос. Я никогда об этом не задумывалась. Сейчас, когда мой фонд занимается женской сборной Украины, я чувствую, что это уже шаг, и я думаю, важный шаг, потому что Украинская федерация просит нас заботиться о команде, и последние три года мы это делаем. Очень рада этому и, можно сказать, управлению, потому что теперь мы знаем, как все устроено изнутри (улыбается).

Быть капитаном? Не знаю. Думаю, сейчас у нас хороший капитан, Илья Марченко, который раньше играл на очень высоком уровне. У нас хорошая команда поддержки. Советник у нас Сергей Стаховский. Когда я возвращаюсь в Украину, я всегда тренируюсь с ним. Он очень опытный парень и много знает, в том числе, знаете, о парном разряде, и, думаю, в одиночном тоже, он нам очень помогает. У нас также есть тренер команды – Иван Сергеев очень хорош.

Думаю, у нас три бывших игрока довольно высокого уровня. Так что, пока команда показывает хорошие результаты, посмотрим. Возможно, через много лет я подумаю, но я предпочитаю, чтобы сейчас больше внимания уделялось работе за кулисами, чтобы фонд был вовлечен в заботу о команде, хорошо работал, и, кажется, игроки тоже были довольны.

– Лишь немногие теннисистки возвращаются в топ-10 после того, как становятся матерями. Вы – одна из них. Это огромное достижение. Можете рассказать, как вам удается совмещать материнство и соревнования на таком высоком уровне?

– Это действительно замечательное чувство – вернуться в десятку лучших. Это была моя цель и в этом году, и в прошлом. Тем не менее, я стараюсь не получать от этого полного удовлетворения, потому что хочу двигаться дальше. Я хочу достичь высокого рейтинга. И, конечно же, Grand Slam всегда был для меня целью.

Да, конечно, это достижение вселяет в меня уверенность и дарит приятные чувства, но я хочу двигаться дальше и добиваться лучших результатов. Конечно, позже, когда я закончу свою теннисную карьеру, я оглянусь назад и оценю это достижение.

Я думаю, что для матерей, которые планируют завести ребенка, а затем вернуться, это показывает, что это возможно. И таких игроков немало, и я просто рада быть в числе этих замечательных игроков.

Во втором круге пятисотника в Штугарте Свитолина, которая посеяна под четвертым номером, сыграет либо против Евы Лис, либо против Паулы Бадосы.