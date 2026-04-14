Саленко удивил прогнозом на матч Полесье – Шахтер в УПЛ

Легенда киевского Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от матча житомирского Полесья против донецкого Шахтера, которые встретятся в матче 24 тура УПЛ.

– Футбол порой непредсказуем. В следующем туре подопечным Арды Турана придется встретиться с Полесьем. И если победу одержат житомиряне, у них будет шанс вклиниться в борьбу двух лучших, сейчас, команд?

– Нет. В этом поединке я ставлю на ничью или победу «Шахтера». Не в обиду житомирской команде, которая выглядит довольно неплохо, но Руслан Ротань еще строит игру коллектива, и нужно время, чтобы говорить о том, что шансы соперников в этой встрече 50 на 50, – сказал Саленко.

Матч Полесье – Шахтер запланирован на понедельник, 20 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.