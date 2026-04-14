Первая лига. Лидеры взяли свое

11-13 апреля состоялись поединки 23 тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты этих матчей.

Катеначчо тура

«Чернигов», «Виктория» и «Пробий» с одинаковым счетом 1:0 выиграли домашние встречи.

Может быть, по стилю игры эти команды и не сыграли в катеначчо, но победы в свой актив они записали с результатом, который подходит к этой схеме. Потому здесь имеется ввиду не стиль игры, а счет.

Так вот, «Чернигов» на своем поле переиграл «Ниву», «Виктория» оказалась сильнее «Ворсклы», а «Пробий» взял три очка в поединке с ФК ЮКСА.

Стоит отметить, что для всех трех команд эти победы были важны, если брать во внимание борьбу за право продолжить играть в Первой лиге.

«Мальдини» тура

ФК Ворскла. Владимир Чеснаков (справа)

Отдельно стоит выделить тот факт, что «Ворскла» сыграла с «Викторией» первый матч после того, как полтавский клуб официально объявил о том, что Владимир Чеснаков стал в нем спортивным директором. Интересно, что официальный сайт «ворсклян» назвал Чеснакова «Полтавским Мальдини»! Стоит добавить, что это удачное сравнение, так как Владимир играл за «Ворсклу» с 2006 года по 2024 и ни разу не менял команду по ходу карьеры футболиста.

Капитаны тура

«Прикарпатье» и «Подолье» расписали мировую 1:1. Может быть, для кого-то это покажется и обычной деталью. Но все равно интересно, что за обе команды удалось отличиться голами именно капитанам. Точные голы в свой актив записали Василий Цюцюра и Вадим Шаврин!

По поводу «Прикарпатья» стоит добавить, что команда впервые сыграла под руководством нового наставника, а именно Василия Яцурака.

«Засуха» тура

Единственная ничья 0:0 была зафиксирована в поединке «Ингулец» – «Металлург» Запорожье.

После этой встречи команда из Петрово с 37 очками в активе идет на пятом месте в Первой лиге, а «Металлург» с 15 баллами расположился на 16 позиции.

Гол тура

Матч «Буковины» и «Феникс-Мариуполя» получился очень интересным. Сначала команды обменялись голами. На забитый мяч от Виталия Груши гости ответили точным ударом в исполнении Назара Грицака. Когда казалось, что на табло будет зафиксирована ничья, взял слово Вадим Витенчук. Полузащитник команды из Черновцов уже на 90+6 минуте эффектным ударом с дальней дистанции отправил мяч в дальний угол и тем самым принес «Буковине» домашнюю викторию. Витенчук, радуясь снял футболку и вместе с командой и фанатами принялся активно праздновать. За снятую во время празднования забитого мяча футболку судья показал Вадиму желтую карточку.

Дополнительное время тура

«Черноморец» одержал победу в поединке против «Агробизнеса». Одесситы отличились быстрым голом на седьмой минуте, когда точно пробил Виталий Ермаков. И затем уже, имея численное превосходство, «Черноморец» удвоил счет на 90+3 минуте. На этот раз точен был Андрей Хома. Но и на этом команды не перестали радовать фанатов голами. На 90+4 минуте Роман Кузьмин забил мяч в ворота гостей. Как итог, встреча завершилась со счетом 1:2, а два мяча в ней были забиты в дополнительное время.

Дубль тура

«Левый Берег» выиграл на своем поле у «Металлиста» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме. Сначала Евгений Банада открыл счет. А на 25-й минуте травмированного бразильца Соузу Да Силву заменил Викентий Волошин. И именно он после выхода на замену оформил «дубль в раздевалку». Сначала Волошин забил на 41-й минуте, а затем Викентий оставил автограф в воротах гостей на 45+1 минуте.

Таким образом, Волошину удалось стать одним из главных героев поединка, который «Левый Берег» уверенно выиграл.

Лидеры туры

Отдельно выделим тот факт, что три команды, которые идут в лидирующей группе Первой лиги, свои матчи выиграли. «Буковина», «Черноморец» и «Левый Берег» взяли по три очка. Таким образом, у первой «Буковины» 63 балла, у второго «Черноморца» 51 очко, а у третьего «Левого Берега» 46 баллов.

Чего ждать?

«Буковина» на выезде сыграет с «Металлистом», «Левый Берег» ждет противостояние в Тернополе с «Нивой», а «Черноморцу» в Одессе предстоит встретиться с ФК «Пробий».

Другие матчи также обещают быть интересными и наверняка в них будут эффектные голы и яркие результаты!

Первая лига. 23-й тур

«Чернигов» – «Нива» – 1:0

Гол: Новиков, 39.

Нереализованный пенальти: Сердюк, 62 («Чернигов»).

«Прикарпатье» – «Подолье» – 1:1

Голы: Цюцюра, 58 – Шаврин, 23.

«Виктория» – «Ворскла» – 1:0

Гол: Хамелюк, 43 (с пенальти).

«Ингулец» – «Металлург» – 0:0

«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 2:1

Голы: Груша, 45+1, Витенчук, 90+6 – Грицак, 77.

«Пробий» – ЮКСА – 1:0

Гол: Гаврилюк, 67.

«Агробизнес» – «Черноморец» – 1:2

Голы: Кузьмин, 90+4 – Ермаков, 7, Хома, 90+3.

Удаление: Слива, 61, («Агробизнес»).

«Левый Берег» – «Металлист» – 3:0

Голы: Банада, 19, Волошин, 41, 45+1.

Нереализованный пенальти: Сидней, 33 («Левый Берег»).