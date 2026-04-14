Первая лига. Лидеры взяли свое
Все самое интересное, что случилось в туре Первой лиги
11-13 апреля состоялись поединки 23 тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты этих матчей.
Катеначчо тура
«Чернигов», «Виктория» и «Пробий» с одинаковым счетом 1:0 выиграли домашние встречи.
Может быть, по стилю игры эти команды и не сыграли в катеначчо, но победы в свой актив они записали с результатом, который подходит к этой схеме. Потому здесь имеется ввиду не стиль игры, а счет.
Так вот, «Чернигов» на своем поле переиграл «Ниву», «Виктория» оказалась сильнее «Ворсклы», а «Пробий» взял три очка в поединке с ФК ЮКСА.
Стоит отметить, что для всех трех команд эти победы были важны, если брать во внимание борьбу за право продолжить играть в Первой лиге.
«Мальдини» тура
Отдельно стоит выделить тот факт, что «Ворскла» сыграла с «Викторией» первый матч после того, как полтавский клуб официально объявил о том, что Владимир Чеснаков стал в нем спортивным директором. Интересно, что официальный сайт «ворсклян» назвал Чеснакова «Полтавским Мальдини»! Стоит добавить, что это удачное сравнение, так как Владимир играл за «Ворсклу» с 2006 года по 2024 и ни разу не менял команду по ходу карьеры футболиста.
Капитаны тура
«Прикарпатье» и «Подолье» расписали мировую 1:1. Может быть, для кого-то это покажется и обычной деталью. Но все равно интересно, что за обе команды удалось отличиться голами именно капитанам. Точные голы в свой актив записали Василий Цюцюра и Вадим Шаврин!
По поводу «Прикарпатья» стоит добавить, что команда впервые сыграла под руководством нового наставника, а именно Василия Яцурака.
«Засуха» тура
Единственная ничья 0:0 была зафиксирована в поединке «Ингулец» – «Металлург» Запорожье.
После этой встречи команда из Петрово с 37 очками в активе идет на пятом месте в Первой лиге, а «Металлург» с 15 баллами расположился на 16 позиции.
Гол тура
Матч «Буковины» и «Феникс-Мариуполя» получился очень интересным. Сначала команды обменялись голами. На забитый мяч от Виталия Груши гости ответили точным ударом в исполнении Назара Грицака. Когда казалось, что на табло будет зафиксирована ничья, взял слово Вадим Витенчук. Полузащитник команды из Черновцов уже на 90+6 минуте эффектным ударом с дальней дистанции отправил мяч в дальний угол и тем самым принес «Буковине» домашнюю викторию. Витенчук, радуясь снял футболку и вместе с командой и фанатами принялся активно праздновать. За снятую во время празднования забитого мяча футболку судья показал Вадиму желтую карточку.
Дополнительное время тура
«Черноморец» одержал победу в поединке против «Агробизнеса». Одесситы отличились быстрым голом на седьмой минуте, когда точно пробил Виталий Ермаков. И затем уже, имея численное превосходство, «Черноморец» удвоил счет на 90+3 минуте. На этот раз точен был Андрей Хома. Но и на этом команды не перестали радовать фанатов голами. На 90+4 минуте Роман Кузьмин забил мяч в ворота гостей. Как итог, встреча завершилась со счетом 1:2, а два мяча в ней были забиты в дополнительное время.
Дубль тура
«Левый Берег» выиграл на своем поле у «Металлиста» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме. Сначала Евгений Банада открыл счет. А на 25-й минуте травмированного бразильца Соузу Да Силву заменил Викентий Волошин. И именно он после выхода на замену оформил «дубль в раздевалку». Сначала Волошин забил на 41-й минуте, а затем Викентий оставил автограф в воротах гостей на 45+1 минуте.
Таким образом, Волошину удалось стать одним из главных героев поединка, который «Левый Берег» уверенно выиграл.
Лидеры туры
Отдельно выделим тот факт, что три команды, которые идут в лидирующей группе Первой лиги, свои матчи выиграли. «Буковина», «Черноморец» и «Левый Берег» взяли по три очка. Таким образом, у первой «Буковины» 63 балла, у второго «Черноморца» 51 очко, а у третьего «Левого Берега» 46 баллов.
Чего ждать?
«Буковина» на выезде сыграет с «Металлистом», «Левый Берег» ждет противостояние в Тернополе с «Нивой», а «Черноморцу» в Одессе предстоит встретиться с ФК «Пробий».
Другие матчи также обещают быть интересными и наверняка в них будут эффектные голы и яркие результаты!
Первая лига. 23-й тур
«Чернигов» – «Нива» – 1:0
Гол: Новиков, 39.
Нереализованный пенальти: Сердюк, 62 («Чернигов»).
«Прикарпатье» – «Подолье» – 1:1
Голы: Цюцюра, 58 – Шаврин, 23.
«Виктория» – «Ворскла» – 1:0
Гол: Хамелюк, 43 (с пенальти).
«Ингулец» – «Металлург» – 0:0
«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 2:1
Голы: Груша, 45+1, Витенчук, 90+6 – Грицак, 77.
«Пробий» – ЮКСА – 1:0
Гол: Гаврилюк, 67.
«Агробизнес» – «Черноморец» – 1:2
Голы: Кузьмин, 90+4 – Ермаков, 7, Хома, 90+3.
Удаление: Слива, 61, («Агробизнес»).
«Левый Берег» – «Металлист» – 3:0
Голы: Банада, 19, Волошин, 41, 45+1.
Нереализованный пенальти: Сидней, 33 («Левый Берег»).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|23
|20
|3
|0
|53 - 17
|17.04.26 14:00 Металлист - Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье20.03.26 Виктория 1:3 Буковина
|63
|2
|Черноморец
|23
|15
|6
|2
|34 - 13
|18.04.26 15:00 Черноморец - Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец21.03.26 Черноморец 1:0 ЮКСА
|51
|3
|Левый берег
|23
|14
|4
|5
|38 - 19
|18.04.26 15:00 Нива Тернополь - Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег21.03.26 Прикарпатье 0:0 Левый берег
|46
|4
|Агробизнес
|23
|12
|4
|7
|26 - 21
|19.04.26 15:00 Металлург Зп - Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес20.03.26 Агробизнес 0:0 Нива Тернополь
|40
|5
|Ингулец
|23
|10
|7
|6
|32 - 23
|19.04.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец22.03.26 Ингулец 0:3 Подолье
|37
|6
|ЮКСА
|23
|8
|5
|10
|23 - 26
|18.04.26 15:00 ЮКСА - Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп21.03.26 Черноморец 1:0 ЮКСА
|29
|7
|Прикарпатье
|23
|7
|8
|8
|27 - 26
|18.04.26 15:00 Ворскла - Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье21.03.26 Прикарпатье 0:0 Левый берег
|29
|8
|Виктория
|23
|8
|4
|11
|27 - 31
|18.04.26 15:00 ЮКСА - Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь28.03.26 Металлист 2:1 Виктория20.03.26 Виктория 1:3 Буковина
|28
|9
|Нива Тернополь
|23
|6
|8
|9
|19 - 25
|18.04.26 15:00 Нива Тернополь - Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой20.03.26 Агробизнес 0:0 Нива Тернополь
|26
|10
|Металлист
|22
|7
|5
|10
|21 - 27
|17.04.26 14:00 Металлист - Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист28.03.26 Металлист 2:1 Виктория22.03.26 Пробой 1:2 Металлист
|26
|11
|Пробой
|23
|7
|5
|11
|23 - 29
|18.04.26 15:00 Черноморец - Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой03.04.26 Пробой 3:0 Подолье29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой22.03.26 Пробой 1:2 Металлист
|26
|12
|Чернигов
|22
|7
|4
|11
|23 - 27
|18.04.26 15:00 Подолье - Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег21.03.26 Чернигов 1:4 Феникс-Мариуполь
|25
|13
|Ворскла
|23
|6
|6
|11
|18 - 24
|18.04.26 15:00 Ворскла - Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец22.03.26 Металлург Зп 2:0 Ворскла
|24
|14
|Феникс-Мариуполь
|23
|6
|5
|12
|20 - 30
|19.04.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец21.03.26 Чернигов 1:4 Феникс-Мариуполь
|23
|15
|Подолье
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18.04.26 15:00 Подолье - Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Пробой 3:0 Подолье28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес22.03.26 Ингулец 0:3 Подолье
|18
|16
|Металлург Зп
|23
|3
|6
|14
|13 - 41
|19.04.26 15:00 Металлург Зп - Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп22.03.26 Металлург Зп 2:0 Ворскла
|15
Денис снова будет играть в футбол за Титан
Ответный поединок начнется 14 апреля в 22:00 по Киеву