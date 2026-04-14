Ретро-Бельерин и другой Вини. Обзор 31 тура Ла Лиги

Этот тур Ла Лиги прошел с префиксом ретро-. Футболисты вышли на поле в ретро-форме. Судьи надели ретро-футболки. Примера выкатила вместо стандартной прогрессивной ретро-графику, как в старые добрые времена, когда трава еще была зеленее. А «Бетис» вывел с капитанской повязкой на поле ретро-капитан Бельерин (фото – ниже). Кажется, Эктор с его нынешним имиджем был просто создан для этого ретро-тура. Нахожу очень правильным и органичным то, что именно в лиге, где играет Бельерин, была проведена такая акция. Кстати, сам Эктор, как амбассадор всего ретро в туре, оформил первую в своем матче голевую передачу и записал на свой счет первую в поединке желтую карточку – сделал все, что только должен был представитель винтажного на этой неделе. Говорят, если бы ретро-туры играли чаще, Бельерин сейчас претендовал бы на Золотой мяч… Впрочем, считаю погружение в прошлые времена неполноценным: VAR все-таки присутствовал на матчах. А какая же прекрасная возможность была для Тебаса лишний раз сэкономить себе на карманные…

С теми, кого не отпугнули старые графика и футболки, обсуждаем главные матчи и события тура ниже. С теми, кого отпугнули, тоже: хотя бы для того, чтобы держать вас в курсе главных обновлений.

Дерби умирают

«Барселона» не заметила сопротивления «Эспаньола» (4:1). С одной стороны, такой результат логичен: команды слишком разного уровня. С другой же: мы получили очередное неинтересное дерби. Несколько недель назад «искусственной» получилась встреча пары грандов из Мадрида. Уже несколько лет из-за слабости «Севильи» как следует не складывается севильское дерби. Грустим: аж 3 главных противостояния команд из одного города в Испании разочаровывают. Конечно, обманчивы фразы типа «раньше было лучше» и все такое – но ведь действительно дерби больше не гарантируют ни футбол высокого качества, ни эмоции. Если даже «Эспаньол» и «Атлетико» не находят мотивации на матчи с «Барселоной» и «Реалом» соответственно, то о каком комфортном просмотре может идти речь? Большое количество поединков в футбольном календаре убило дерби как изюминку в этом печенье под названием «сезон». Теперь в слове «дерби» как никогда мало смыслов…

Жизнь без Алонсо

В потере очков «Реалом» против «Жироны» (1:1) нет трагедии хотя бы потому, что она дала «Барселоне» преимущество лишь в +2 очка в чемпионате – а предыдущие +7 каталонцы заработали ранее. Поэтому если и нужно было удивляться, активно критиковать и хвататься за голову, то несколько недель назад. Сейчас все по шаблону: «Реал» снова не придумал, что делать с соперником, который не играет первым номером. Видимо, снова будет успешен на этой неделе в матче против «Баварии» в ЛЧ, где будет возможность сыграть на быстрых атаках. Есть смысл подводить первые итоги работы Арбелоа в Мадриде. Главный: с ним команда стала проще. Будто студия рисования мультфильмов соскочила с 3D-движка, потому что ее художникам неинтересно рисовать таким образом и вообще как-то слишком трудно тыкать что-то на этих объемных модельках. Теперь «Реал» 2D. Эффектно и по-особенному, а еще – с ощущением, что клуб-студия отстает от всей планеты. Зато аниматоры довольны. Возможно, завтра нарисуют шедевр. Или послезавтра. Или после-после…

Главная команда

Когда играет «Барселона», то она на поле главная. Любой соперник будет играть по ее правилам. Так, как захочет именно она. Так, как она позволит. Хороший матч «Барселоны» с «Реалом» и, например, с «Овьедо» – плюс-минус одинаковы по содержанию, просто сила и качество сопротивления разные. Поэтому каталонцы – №1 по этому аспекту доминирования над ситуацией на поле в Испании. А №2 – не «Реал». Потому что мадридцев можно втянуть в некомфортный для команды футбол, а вот «Бетис» – нет. Эти севильцы провели просто ужасный матч с «Осасуной»: 1:1 по счету, но почти ничего в атаке и поражение с разницей в единицу xG. В какой-то момент во втором тайме «Бетис» минут 30 даже не пытался атаковать… А все почему? Потому что не хотел. Команда на комфортном 5 месте в чемпионате. Больше не нужно. Меньше не будет, потому что конкуренты – сказочные расточители. А еще есть ЛЕ, где коллектив идет за трофеем. Кому нужна эта Ла Лига? Поэтому «Бетис» отказался играть в футбол. Поэтому футбола в его матче в эти выходные не было. Принципиальная команда.

Ни ногой в топ-клуб

Бордаласа никогда не будет в топ-команде. К сожалению или к счастью. Его работа в «Хетафе» – выдающаяся. С составом, нацеленным на борьбу за сохранение прописки, он рискует завершить сезон в зоне еврокубков. Секрет в особом стиле команды, где нет коротких розыгрышей, зато есть классическое и каноничное «бей-беги». Нет выдающихся комбинаций – зато есть бесконечная и неутомимая беготня за круглым. Все это работает. Все это дает результат. Но вот «Хетафе» получает шанс на финиш даже в зоне ЛЧ – и уступает «Леванте» (0:1), одному из главных аутсайдеров сезона в Испании. Всего со счетом 0:1, но по статистике – чуть ли не разгромно. Потому что в решающий момент маленькая команда в матче с еще меньшей решает, что она должна остаться маленькой даже сегодня. И играет от соперника. И не идет за победой. И остается «Хетафе» даже тогда, когда имеет на руках все карты, чтобы стать кем-то большим. Но большего не будет, потому что Бордалас сделает табуретку из всего, что ему дадут, и в любой день. А топ-клубам табуретки не нужны. Точно ежедневно.

Четыре «Реала»

В Испании слишком много мадридских «Реалов», и это даже несколько беспокоит. Главный и всем нам известный бросил играть в чемпионате ради ЛЧ. Причины сомнительны, но интуитивно понятны. А остальные «Реалы»? «Бетис» считает себя не хуже, поэтому уже 7 туров принципиально обходится без побед в чемпионате. Более того: в некоторых матчах откровенно отбывает номер. По футболистам видно: Пеллегрини не находит нужных слов на игры лиги. А вот Симеоне для своего «Атлетико» таких уже вообще не ищет: у него стабильно играют в чемпионате запасные. Акцент на ЛЧ? Понятно – но ведь из-за этого команда «пропускает» туры Примеры. Уже 3 поражения подряд, а если пройдет «Барселону» – будет больше. А еще есть «Сельта», которая настолько глубоко погружена в баталии ЛЕ, что набрала лишь 4 очка в 5 последних турах Ла Лиги, хотя могла бы сейчас уже идти в зоне ЛЧ. Участие испанских команд в еврокубках делает половину матчей тура Ла Лиги формальностью. Пугает, что таких «Реалов» с каждым годом становится все больше. А еще это подчеркивает необходимость реформ: клубам неинтересно в Примере. Как там говорил классик: «Браво, Федерация!».

О других матчах

«Сельта» решила, что будет некрасиво, если «Овьедо» за целый сезон в Примере так и не сыграет на ноль в гостях ни разу, поэтому принесла себя в жертву аутсайдеру на собственном поле (0:3). От уровня такого самопожертвования в шоке даже сам Иисус (простите). «Райо» настолько испугался себя после домашней победы 3:0 в ЛК, что теперь уступил «Мальорке» на выезде в чемпионате с тем же счетом (0:3) – идеальный баланс во вселенной восстановлен. «Атлетико» проиграл «Севилье» (1:2), потому что… ну, потому что мог. «Эльче» 90 минут страдал от контратак «Валенсии» (2.53 xGA), чтобы в конце матча затолкать мяч в ворота (1:0). Один из самых нелогичных итогов матчей всей недели в Европе – символично, что приняла в нем участие именно «Валенсия» с ее самым большим в ЛЛ недобором очков по сравнению с ожидаемыми (есть 35, наиграла на 46). «Реал Сосьедад» и «Алавес» не определили победителя (3:3), но играли в футбол не зря: после автогола одного вратаря и голевой ошибки другого тренеры голкиперов в детских спортивных школах получат много полезного материала для своих подопечных. «Атлетик» провел с «Вильярреалом» (1:2) матч, который мог бы стать ночным кошмаром Артеты: 0 забитых голов после 15 угловых у команды из Бильбао. Нет на них Жовера!

Сборная тура

Ставить кипера в ворота сборной только за один отраженный пенальти – так себе. Но вот если за два… Сориа из «Хетафе» просто сделал слишком редкое дело, поэтому его на этой неделе не будем игнорировать: проиграл, но матч провел хороший. Помогать ему сыграть на ноль будут центральные защитники «Севильи» и «Овьедо» Гудель и Байи соответственно. Первый принес своей команде победу над «Атлетико» своим голом. Второй не забивал – «всего лишь» совершил 18 оборонительных действий, 12 из которых – выносы. Если бы не он, первого гостевого «сухаря» не было бы. Слева в нашей линии защиты сыграет Кардона из «Вильярреала»: взял и забил гол в ворота «Атлетика». А еще совершил 6 отборов и 5 выносов мяча, но кто же считает, да? Справа – Толян из «Леванте». На самом деле из состава обороны «летучих мышей» было несколько вариантов, но остановился на самом надежном футболисте линии: немец 9 раз помог команде в защите.

Из матча «Реала» выделим только Диаса. Да, результат оказался неудачным для мадридцев, но марокканец в очередной раз убедил зрителей и Арбелоа, что должен играть в стартовом составе: он не только отдал голевую передачу, но и 7 раз выводил партнеров на ударные позиции. Лучший в составе «Реала». Было искушение взять Лемара из «Жироны», но одного, пусть и выдающегося, удара недостаточно. Особенно когда есть вариант использовать схему с +1 нападающим для сборной. Командная ничья. Из «Барселоны» доверимся только одному футболисту, потому что соперники – ну совсем слабые. На этот раз «избранный» – Ямаль. Да, здесь без интриги: 2 ассиста и забитый гол. Фланги атаки собраны, в центре нападения – футболисты «Мальорки» и «Овьедо» (приехали!). Из состава первой – уже наш старый знакомый Мурики. На этот раз – с дублем. А вот от «Овьедо» у нас новый персонаж – Виньяс (ака Вини для бедных). Тоже дубль. Кстати, для «Овьедо» – только второй в сезоне. Первый также на счету Виньяса.

Связывать нашу выдающуюся защиту и безупречную атаку будут полузащитники из «Эльче» и «Мальорки». Первую команду в сборной представит Фебас. Во-первых, ассист, да еще и победный. Во-вторых, 54 паса с точностью 91% и 8 отборов мяча: а было вообще что-то такое, чего не делал этот парень на поле? Кошта из «Мальорки» с нами за 6 действий в защите, 2 удара, 3 заработанных фола… Был везде. Поэтому неудивительно, что успел, в частности, и отдать ассист. Тренировать нашу замечательную команду будет тренер «Овьедо» Альмада. На самом деле уже далеко не в первый раз. Напоминаю: наставник подобрал коллектив, с которым не справились аж 2 его предшественника. Сейчас с Альмадой «Овьедо» победил в 3 из 4 последних туров, до этого – в 3 из 27 первых. Если вдруг каким-то чудом команда спасется от вылета, то только благодаря своему тренеру-новичку. А если вдруг нет – Альмада точно не тот, кто должен опуститься на дно в Сегунду с этим коллективом.

4-2-4: Сориа («Хетафе») – Кардона («Вильярреал»), Байи («Овьедо»), Гудель («Севилья»), Толян («Леванте») – Фебас («Эльче»), Кошта («Мальорка») – Диас («Реал»), Мурики («Мальорка»), Виньяс («Овьедо»), Ямаль («Барселона»)

Игрок тура – Виньяс («Овьедо»)

Тренер тура – Альмада («Овьедо»)

Факты тура:

– 5 из 6 аутсайдеров Ла Лиги (клубы с 15 по 20 места) выиграли свои матчи. Ни один из 6 не проиграл. Зато у клубов топ-10 всего 2 победы за выходные. Сразу видно, кто хочет и кому это больше нужно;

– 8 случай в сезоне, когда «Бетис» сыграл вничью 1:1 в Ла Лиге. Целых 7 клубов чемпионата на данный момент имеют меньше ничьих в целом, чем «Бетис» с точным счетом 1:1;

– 3 матча подряд после возвращения Мбаппе в основной состав не смог выиграть «Реал». До этого одержал 5 последовательных побед. Еще одна неудача в чемпионате – и я вместе со всем твиттером начну шутить о диктаторе Килиане;

– 3 гола в чемпионате забил Лемар. 2 из них – в ворота «Барселоны» и «Реала». Возможно, он не такой себе футболист – просто не находит мотивации на матчи с соперниками без чемпионских амбиций;

– 5 туров подряд забивают «Мальорка», «Алавес» и «Овьедо» – аутсайдеры Ла Лиги. Более длинные серии только у 3 команд, все они в зоне еврокубков, 2 из 3 – в топ-4. А говорят, что это в АПЛ самые зубастые аутсайдеры.

Выступления наших

Getty Images/Global Images Ukraine

Я уже даже не знаю, как оценивать уровень везения/невезения Лунина в «Реале». С одной стороны, он играет только потому, что именно в Мадриде самый травматичный топ-вратарь в Европе (Алиссон, отступи: это не твой бой!). С другой: играет очень часто в самые неблагодарные моменты сезона. Вот сейчас, например, пропускает в чемпионате в основном из-за того, что мадридцы потеряли мотивацию в лиге. Играют в обороне хуже, чем обычно, а страдает украинец. В ответном матче ЛЧ либо станет героем (что вряд ли сделал бы и сам Куртуа), либо будет тем, с кем на воротах команда вылетела. Пожалуй, самая противоречивая карьера украинца в Европе за всю новейшую историю. На счету же Цыганкова абсолютно рабочий матч с мадридцами. Пожалуй, главные цифры: совершил больше выносов (3), чем нанес ударов и отдал пасов на удар (суммарно всего 2). Большинство касаний – на фланге, в своей штрафной – больше, чем в чужой. Креативный атакующий футболист в таком футболе не будет блистать априори. Не выпал? Уже хорошо: минимальный вклад в свой летний трансфер в более сильную команду внес.

