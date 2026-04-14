  Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот футболист – пример для других»
14 апреля 2026, 15:33 |
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот футболист – пример для других»

Специалист похвалил Олега Горина после матча ЛНЗ против Шахтера

14 апреля 2026, 15:33
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил Олега Горина и Ефима Коноплю после матча ЛНЗ – Шахтер (2:2) в 23 туре Украинской Премьер-лиги.

– Кого могли бы выделить в составе каждой из команд, если говорить о персоналиях?

– В составе Шахтера мне понравился Конопля – провел качественную игру. В составе ЛНЗ выделялся Горин.

– Да-да. Бойцовским качествам Олега можно только позавидовать. Большую часть матча отыграл с перевязанной головой.

– Олег – пример для других футболистов. Характер очень многое решает в таких матчах, – сказал Мирон Маркевич.

Украинцы помогли Атлетико победить на престижном турнире, где играл Шахтер
