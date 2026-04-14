Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот футболист – пример для других»
Специалист похвалил Олега Горина после матча ЛНЗ против Шахтера
Известный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил Олега Горина и Ефима Коноплю после матча ЛНЗ – Шахтер (2:2) в 23 туре Украинской Премьер-лиги.
– Кого могли бы выделить в составе каждой из команд, если говорить о персоналиях?
– В составе Шахтера мне понравился Конопля – провел качественную игру. В составе ЛНЗ выделялся Горин.
– Да-да. Бойцовским качествам Олега можно только позавидовать. Большую часть матча отыграл с перевязанной головой.
– Олег – пример для других футболистов. Характер очень многое решает в таких матчах, – сказал Мирон Маркевич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
