Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот футболист – пример для других»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил Олега Горина и Ефима Коноплю после матча ЛНЗ – Шахтер (2:2) в 23 туре Украинской Премьер-лиги.

– Кого могли бы выделить в составе каждой из команд, если говорить о персоналиях?

– В составе Шахтера мне понравился Конопля – провел качественную игру. В составе ЛНЗ выделялся Горин.

– Да-да. Бойцовским качествам Олега можно только позавидовать. Большую часть матча отыграл с перевязанной головой.

– Олег – пример для других футболистов. Характер очень многое решает в таких матчах, – сказал Мирон Маркевич.