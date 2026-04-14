Украинцы помогли Атлетико победить на престижном турнире, где играл Шахтер

Глеб Удовиченко и Родион Калашников с испанским клубом одержали восемь побед подряд

Instagram. Глеб Удовиченко

Мадридский «Атлетико» U-18 стал победителем престижного турнира MICFootball, участие в котором принимают перспективные футболисты со всего мира.

Испанский клуб уверенно преодолел групповой этап, одерджав три победы с общим счетом 18:0. На пути к финалу «матрасники» одолели в том числе молодежные команды «Жироны» и «Валенсии», а в решающем матче оказались сильнее «Бетиса» – 1:0.

В составе мадридской команды победителями MICFootball стали два перспективных украинских футболиста – голкипер Глеб Удовиченко и нападающий Родион Калашников.

Удовиченко подписал первый профессиональный контракт с «Атлетико» в январе 2025 года, Калашников в сентябре 2023-го сменил академию «Барселоны» на мадридский клуб.

Участником турнира стал и донецкий «Шахтер» U-18, который прекратил свою борьбу на стадии 1/8 финала после поражения от испанского Ef Girones Sabat.

Матчи Атлетико на турнире:

  • Атлетико – SCPSA – 5:0 (групповой этап)
  • Атлетико – Kaptiva Sports Academyb – 2:0 (групповой этап)
  • Атлетико – BCN Sports Academy C – 13:0 (групповой этап)
  • Атлетико – Majestic A – 4:1 (1/16 финала)
  • Атлетико – IDA Valencia Royal – 6:0 (1/8 финала)
  • Атлетико – Жирона – 2:0 (1/4 финала)
  • Атлетико – Albion FC – 1:0 (1/2 финала)
  • Атлетико – Бетис – 1:0 (финал)

Матчи Шахтера на турнире:

  • Шахтер – Napa United – 5:0 (групповой этап)
  • Шахтер – Elite Coaching Academy – 0:0 (групповой этап)
  • Шахтер – Acatec – 4:1 (групповой этап)
  • Шахтер – La Krewe Rush – 2:0 (1/16 финала)
  • Шахтер – Ef Girones Sabat – 1:1 (4:5) (1/8 финала)
По теме:
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
ЛНЗ получит звездное усиление после игры с Шахтером
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14 апреля 2026, 11:15 0
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком

Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше

Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Футбол | 13 апреля 2026, 14:23 7
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате

Аркадаг сыграл вничью с Ахалом

ВИДЕО. Пенальти и рикошет головой. Курьез произошел в чемпионате Парагвая
Футбол | 14.04.2026, 13:47
ВИДЕО. Пенальти и рикошет головой. Курьез произошел в чемпионате Парагвая
ВИДЕО. Пенальти и рикошет головой. Курьез произошел в чемпионате Парагвая
Гендиректор Ворсклы: «Финансовая ситуация в клубе близка к критической»
Футбол | 14.04.2026, 09:58
Гендиректор Ворсклы: «Финансовая ситуация в клубе близка к критической»
Гендиректор Ворсклы: «Финансовая ситуация в клубе близка к критической»
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 84
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
13.04.2026, 00:02
Бокс
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
13.04.2026, 03:02 1
Бокс
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
