Украинцы помогли Атлетико победить на престижном турнире, где играл Шахтер

Мадридский «Атлетико» U-18 стал победителем престижного турнира MICFootball, участие в котором принимают перспективные футболисты со всего мира.

Испанский клуб уверенно преодолел групповой этап, одерджав три победы с общим счетом 18:0. На пути к финалу «матрасники» одолели в том числе молодежные команды «Жироны» и «Валенсии», а в решающем матче оказались сильнее «Бетиса» – 1:0.

В составе мадридской команды победителями MICFootball стали два перспективных украинских футболиста – голкипер Глеб Удовиченко и нападающий Родион Калашников.

Удовиченко подписал первый профессиональный контракт с «Атлетико» в январе 2025 года, Калашников в сентябре 2023-го сменил академию «Барселоны» на мадридский клуб.

Участником турнира стал и донецкий «Шахтер» U-18, который прекратил свою борьбу на стадии 1/8 финала после поражения от испанского Ef Girones Sabat.

Матчи Атлетико на турнире:

Атлетико – SCPSA – 5:0 (групповой этап)

Атлетико – Kaptiva Sports Academyb – 2:0 (групповой этап)

Атлетико – BCN Sports Academy C – 13:0 (групповой этап)

Атлетико – Majestic A – 4:1 (1/16 финала)

Атлетико – IDA Valencia Royal – 6:0 (1/8 финала)

Атлетико – Жирона – 2:0 (1/4 финала)

Атлетико – Albion FC – 1:0 (1/2 финала)

Атлетико – Бетис – 1:0 (финал)

Матчи Шахтера на турнире: