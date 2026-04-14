Украинцы помогли Атлетико победить на престижном турнире, где играл Шахтер
Глеб Удовиченко и Родион Калашников с испанским клубом одержали восемь побед подряд
Мадридский «Атлетико» U-18 стал победителем престижного турнира MICFootball, участие в котором принимают перспективные футболисты со всего мира.
Испанский клуб уверенно преодолел групповой этап, одерджав три победы с общим счетом 18:0. На пути к финалу «матрасники» одолели в том числе молодежные команды «Жироны» и «Валенсии», а в решающем матче оказались сильнее «Бетиса» – 1:0.
В составе мадридской команды победителями MICFootball стали два перспективных украинских футболиста – голкипер Глеб Удовиченко и нападающий Родион Калашников.
Удовиченко подписал первый профессиональный контракт с «Атлетико» в январе 2025 года, Калашников в сентябре 2023-го сменил академию «Барселоны» на мадридский клуб.
Участником турнира стал и донецкий «Шахтер» U-18, который прекратил свою борьбу на стадии 1/8 финала после поражения от испанского Ef Girones Sabat.
Матчи Атлетико на турнире:
- Атлетико – SCPSA – 5:0 (групповой этап)
- Атлетико – Kaptiva Sports Academyb – 2:0 (групповой этап)
- Атлетико – BCN Sports Academy C – 13:0 (групповой этап)
- Атлетико – Majestic A – 4:1 (1/16 финала)
- Атлетико – IDA Valencia Royal – 6:0 (1/8 финала)
- Атлетико – Жирона – 2:0 (1/4 финала)
- Атлетико – Albion FC – 1:0 (1/2 финала)
- Атлетико – Бетис – 1:0 (финал)
Матчи Шахтера на турнире:
- Шахтер – Napa United – 5:0 (групповой этап)
- Шахтер – Elite Coaching Academy – 0:0 (групповой этап)
- Шахтер – Acatec – 4:1 (групповой этап)
- Шахтер – La Krewe Rush – 2:0 (1/16 финала)
- Шахтер – Ef Girones Sabat – 1:1 (4:5) (1/8 финала)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
