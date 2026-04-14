Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 апреля укрианская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В первом раунде украинка сыграет против Диан Парри (Франция, WTA 100). Поединок начнется не ранее 14:00 по Киеву.

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Марты.

Победительница поединка сыграет либо с Кэти Макнелли, либо с Кэти Волынец.

