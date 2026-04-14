В ЛНЗ пояснили, повторят ли судьбу Александрии после яркого сезона УПЛ

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье. Менеджер заявил, что клуб планирует усиливаться и дальше.

– Мы не отходим от стратегии своего клуба, утвержденного мной и президентом клуба. Распродажи игроков точно не будет. Я хочу заверить всех болельщиков. Мы будем только усиливать наш клуб.

Если говорить об этом сезоне, то задачей на этот сезон было создать скелет команды. Я думаю, что мы выполнили эту задачу в этом сезоне, и мы должны с каждым сезоном улучшаться.

Если в этом сезоне, я говорю откровенно, и все футболисты знают, что задача у них – выигрывать каждый следующий матч и добавлять, то в следующем сезоне мы будем перед собой ставить уже четкие задачи и будем бороться, пытаться создавать конкуренцию сильным командам.

– Да вы уже создаете. Вы очень хороший сезон проводите.

– То, что мы на данный момент являемся конкурентоспособной командой, это факт. Но мы должны научиться быть стабильными не только в течение сезона, но и 2, 3 сезона и так далее, – сказал Каюк.

В прошлом сезоне Александрия довольно неожиданно заняла второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, но после исторического успеха команду покинули большинство ведущих футболистов.