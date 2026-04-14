14 апреля 2026, 12:36 | Обновлено 14 апреля 2026, 12:47
В ЛНЗ пояснили, повторят ли судьбу Александрии после яркого сезона УПЛ

Василий Каюк рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье

ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье. Менеджер заявил, что клуб планирует усиливаться и дальше.

– Мы не отходим от стратегии своего клуба, утвержденного мной и президентом клуба. Распродажи игроков точно не будет. Я хочу заверить всех болельщиков. Мы будем только усиливать наш клуб.

Если говорить об этом сезоне, то задачей на этот сезон было создать скелет команды. Я думаю, что мы выполнили эту задачу в этом сезоне, и мы должны с каждым сезоном улучшаться.

Если в этом сезоне, я говорю откровенно, и все футболисты знают, что задача у них – выигрывать каждый следующий матч и добавлять, то в следующем сезоне мы будем перед собой ставить уже четкие задачи и будем бороться, пытаться создавать конкуренцию сильным командам.

– Да вы уже создаете. Вы очень хороший сезон проводите.

– То, что мы на данный момент являемся конкурентоспособной командой, это факт. Но мы должны научиться быть стабильными не только в течение сезона, но и 2, 3 сезона и так далее, – сказал Каюк.

В прошлом сезоне Александрия довольно неожиданно заняла второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, но после исторического успеха команду покинули большинство ведущих футболистов.

По теме:
Не убедил. Милан отказался от трансфера игрока сборной Германии
Известно, кто прибыл на встречу с Шевченко. Присутствуют Палкин и Буткевич
Шахтер пропустил первый с 1 декабря 2025 года мяч в УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14 апреля 2026, 07:14 34
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги

Бруниньо присоединится к донецкому клубу

Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14 апреля 2026, 09:37 2
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»

Бывший тренер «Динамо» – о Ротане

Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Футбол | 14.04.2026, 09:44
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Реал выступил против федерации: «Снова это судейство. Невозможно терпеть»
Футбол | 14.04.2026, 04:22
Реал выступил против федерации: «Снова это судейство. Невозможно терпеть»
Реал выступил против федерации: «Снова это судейство. Невозможно терпеть»
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Водные виды | 13.04.2026, 15:10
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Ну и отлично. Чем больше контендеров, тем интересней чемп и тем слаще будет Шахтеру выигрывать гонку у сильных команд!
