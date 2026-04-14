Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему отстранен от футбола из-за допингового скандала.

Как отметил журналист Игорь Цыганик, адвокаты украинца сейчас активно работают над тем, чтобы сократить срок отстранения украинца. Украинский футболист может вернуться на поле как можно скорее, но для этого должен найтись человек, который признает, что ввел футболисту запрещенный препарат без ведома самого украинца.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.