Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клопп может возглавить неожиданный клуб, 25 раз выигравший чемпионат
16 апреля 2026, 07:52
Клопп может возглавить неожиданный клуб, 25 раз выигравший чемпионат

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В «Галатасарае» могут произойти серьезные изменения на тренерском мостике – одним из кандидатов называют Юргена Клоппа.

По информации турецких источников, будущее нынешнего наставника Окана Бурука остается неопределенным. В клубе допускают его уход после завершения сезона, хотя итоговый результат в чемпионате может повлиять на решение руководства.

Юрген Клопп остается без клуба и регулярно фигурирует в различных трансферных слухах. В частности, его связывают с возможным назначением в «Реал» Мадрид, а также с потенциальным возвращением в «Ливерпуль».

По теме:
Реал нашел нового тренера после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
ФОТО. Манчестер Сити выпустил линию одежды «имени Гвардиолы»
Моуриньо может громко вернуться в АПЛ. На него нацелился известный клуб
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15 апреля 2026, 08:11 5
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15 апреля 2026, 16:35 13
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины

PlayCity оштрафовало донецкий клуб на 5 миллионов гривен

ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
Футбол | 16.04.2026, 01:25
ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 00:42
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Футбол | 16.04.2026, 00:49
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Популярные новости
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
14.04.2026, 09:00 12
Футбол
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 7
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 39
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 12
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 17
Другие виды
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 11
Футбол
