Клопп может возглавить неожиданный клуб, 25 раз выигравший чемпионат

В «Галатасарае» могут произойти серьезные изменения на тренерском мостике – одним из кандидатов называют Юргена Клоппа.

По информации турецких источников, будущее нынешнего наставника Окана Бурука остается неопределенным. В клубе допускают его уход после завершения сезона, хотя итоговый результат в чемпионате может повлиять на решение руководства.

Юрген Клопп остается без клуба и регулярно фигурирует в различных трансферных слухах. В частности, его связывают с возможным назначением в «Реал» Мадрид, а также с потенциальным возвращением в «Ливерпуль».