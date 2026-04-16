Клопп может возглавить неожиданный клуб, 25 раз выигравший чемпионат
«Галатасарай» может возглавить известный тренер
В «Галатасарае» могут произойти серьезные изменения на тренерском мостике – одним из кандидатов называют Юргена Клоппа.
По информации турецких источников, будущее нынешнего наставника Окана Бурука остается неопределенным. В клубе допускают его уход после завершения сезона, хотя итоговый результат в чемпионате может повлиять на решение руководства.
Юрген Клопп остается без клуба и регулярно фигурирует в различных трансферных слухах. В частности, его связывают с возможным назначением в «Реал» Мадрид, а также с потенциальным возвращением в «Ливерпуль».
