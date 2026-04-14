  4. ГАРУС: «Наша цель – найти не просто «кошелек», а стратегического инвестора»
14 апреля 2026, 11:39
«Ворскла» находится в поиске нового инвестора

Генеральный директор «Ворсклы» Максим Гарус рассказал о поиске нового инвестора для клуба.

– На матч с сумской «Викторией» команда вышла в футболках с месседжем #ворскламаєжити. Это действительно был своеобразный «крик в рупор», чтобы привлечь внимание к судьбе клуба?

– Это был манифест. «Ворскла» – уникальный бренд с более чем полувековой историей, настоящая визитная карточка Полтавщины в спорте номер один. Эта акция была направлена на то, чтобы показать: несмотря на все вызовы, мы боремся за существование и развитие. Это напоминание всем – и власти, и бизнесу, и обществу – что футбол является важной частью нашей жизни, которую мы не имеем права потерять. Призываем к единению ради будущего клуба!

– В СМИ, в частности западных, обсуждался интерес фонда SigmaBleyzer к «Ворскле». На какой стадии переговоры?

– Мы открыты к диалогу со всеми, кто разделяет наши ценности и готов инвестировать в украинский спорт. SigmaBleyzer – один из серьезных игроков на мировой инвестиционной карте, но мы пока не комментируем ни одну из возможных историй сотрудничества. Ведем переговоры сразу с несколькими потенциальными партнерами. Наша цель – найти не просто «кошелек», а стратегического инвестора, который поможет вывести клуб на новый уровень современного футбольного менеджмента.

