Маркевич оценил шансы Шахтера в матче против Полесья

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы донецкого «Шахтера» в матче против житомирского «Полесья» в УПЛ.

«Думаю, здесь шансы равны. Полесье сейчас имеет больше недели на подготовку, поэтому Шахтеру будет очень непросто. Надеюсь, следующий тур будет интереснее этого», – сказал Маркевич.

Поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем» состоится 20 апреля на стадионе «Арена Львов». Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.