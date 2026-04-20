  Маркевич оценил шансы Шахтера в матче против Полесья
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 10:02 |
20 апреля 2026, 10:02
УПЛ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы донецкого «Шахтера» в матче против житомирского «Полесья» в УПЛ.

«Думаю, здесь шансы равны. Полесье сейчас имеет больше недели на подготовку, поэтому Шахтеру будет очень непросто. Надеюсь, следующий тур будет интереснее этого», – сказал Маркевич.

Поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем» состоится 20 апреля на стадионе «Арена Львов». Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Мирон Маркевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Полесье
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
