Украина. Премьер лига20 апреля 2026, 10:02 |
600
0
Маркевич оценил шансы Шахтера в матче против Полесья
Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы донецкого «Шахтера» в матче против житомирского «Полесья» в УПЛ.
«Думаю, здесь шансы равны. Полесье сейчас имеет больше недели на подготовку, поэтому Шахтеру будет очень непросто. Надеюсь, следующий тур будет интереснее этого», – сказал Маркевич.
Поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем» состоится 20 апреля на стадионе «Арена Львов». Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
19.04.2026, 06:32 10
19.04.2026, 04:32
18.04.2026, 17:25 44
20.04.2026, 00:15 2
19.04.2026, 01:32
18.04.2026, 10:28 6
19.04.2026, 07:09
18.04.2026, 08:52 8