Мирон МАРКЕВИЧ: «Будет тяжело. Команда может вылететь из Премьер-лиги»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно результатов «Александрии», которая после назначения Владимира Шарана на должность главного тренера, набрала один балл за два матча:

– Главный тренер «Александрии» после игры с «Карпатами» (0:2) отметил, что «горожан», возможно, не хотят видеть в Премьер-лиге, ведь главный арбитр Николай Балакин не назначил пенальти. Были ли там основания для одиннадцатиметрового?

– Ну каждый тур что-то такое происходит. Кто скажет пенальти, кто скажет, что нет. Мне со своей стороны сложно сказать, я не судейский эксперт. Поэтому это вопрос к судьям, может быть, Риццоли объяснит.

– Как вы считаете, удастся ли «Александрии» избежать вылета? Отставание от зоны стыковых матчей – восемь очков, а до конца чемпионата осталось совсем мало.

– Тяжело будет, очень тяжело. Должно произойти что-то невероятное. Надо набирать очки. С приходом Шарана «Александрия» оживилась, игра немного изменилась, но...

Их надломил матч с СК «Полтава» (3:3). Выигрывать 3:0 и не удержать победу... Игра как будто сдвинулась с места, но очков команда не набирает. Можно жаловаться на судейство, однако нужно выигрывать, иначе команда вылетит из Премьер-лиги, считает Маркевич.