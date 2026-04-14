Форвард сборной Украины оказался не нужен известному тренеру
Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Артема Довбика, который потерял доверие тренера
Итальянская «Рома» определилась с трансферными планами после завершения нынешнего сезона и составила список футболистов, которые покинут клуб.
По информации авторитетного издания Corriere Dello Sport, главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в услугах следующих футболистов:
- защитник Костас Цимикас
- защитник Зеки Челик
- вингер Стефан Эль-Шаарави
- вингер Лоренцо Вентурино
- вингер Брайан Сарагоса
- форвард Эван Фергюсон
- форвард Артем Довбик
Форвард сборной Украины Артем Довбик перенес операцию, из-за которой рискует пропустить остаток сезона. Наставник римского клуба потерял доверие к 28-летнему футболисту и готов с ним попрощаться.
В сезоне 2025/26 украинец провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с «Ромой» истекает в июне 2029 года.
Бывший нападающий «Динамо» проанализировал наиболее интересные события в минувшем туре
Тренер не рассчитывает на Судакова