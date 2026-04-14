Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард сборной Украины оказался не нужен известному тренеру
Италия
14 апреля 2026
1

Форвард сборной Украины оказался не нужен известному тренеру

Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Артема Довбика, который потерял доверие тренера

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» определилась с трансферными планами после завершения нынешнего сезона и составила список футболистов, которые покинут клуб.

По информации авторитетного издания Corriere Dello Sport, главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в услугах следующих футболистов:

  • защитник Костас Цимикас
  • защитник Зеки Челик
  • вингер Стефан Эль-Шаарави
  • вингер Лоренцо Вентурино
  • вингер Брайан Сарагоса
  • форвард Эван Фергюсон
  • форвард Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик перенес операцию, из-за которой рискует пропустить остаток сезона. Наставник римского клуба потерял доверие к 28-летнему футболисту и готов с ним попрощаться.

В сезоне 2025/26 украинец провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с «Ромой» истекает в июне 2029 года.

По теме:
Шахтер покупает Бруниньо. Стали известны все детали готовящегося трансфера
Украинский форвард намерен вернуться и продолжить карьеру в составе Динамо
Полесье может попрощаться с двумя украинцами, которые не нужны Ротаню
Рома Рим Костас Цимикас Зеки Челик Стефан Эль-Шаарави Брайан Сарагоса Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После ничьей ЛНЗ и Шахтера Саленко назвал будущего чемпиона УПЛ
Футбол | 14 апреля 2026, 08:00 0
После ничьей ЛНЗ и Шахтера Саленко назвал будущего чемпиона УПЛ
После ничьей ЛНЗ и Шахтера Саленко назвал будущего чемпиона УПЛ

Бывший нападающий «Динамо» проанализировал наиболее интересные события в минувшем туре

Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 13 апреля 2026, 09:01 61
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца

Тренер не рассчитывает на Судакова

Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Футбол | 13.04.2026, 09:57
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
ФОТО. «Как мафиозная семья»: жена Лунина показала роскошную жизнь в Мадриде
Футбол | 14.04.2026, 02:00
ФОТО. «Как мафиозная семья»: жена Лунина показала роскошную жизнь в Мадриде
ФОТО. «Как мафиозная семья»: жена Лунина показала роскошную жизнь в Мадриде
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як можна втратити те, чого ніколи не було?
Ответить
0
Популярные новости
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
13.04.2026, 00:02
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 84
Футбол
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
13.04.2026, 17:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем