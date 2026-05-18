Футболист сборной Украины перед громким провалом взял в номер жену

Одного из игроков национальной сборной Украины по футболу обвинили в неприятной ситуации.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 против Румынии (0:3) фулбек команды Ефим Конопля позволил себе взять в номер свою жену.

После этой ситуации руководство сборной установило контроль посетителей в отелях, где временно располагалась команда во время сборов.

Ранее сообщалось, что правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля может уже в ближайшее время сменить клубную прописку, а его будущее в Украине остается под вопросом.