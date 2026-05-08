  4. Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины
Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины

Конопля может покинуть клуб летом

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля может в ближайшее время сменить клуб, а его будущее в Украине остается под вопросом.

По информации ТаТоТаке, контракт игрока с донецким клубом действует до осени 2026 года, однако этим летом он потенциально может быть доступен для трансфера за сниженную компенсацию – в районе одного миллиона евро. В таком случае защитник получит шанс перейти в европейский клуб уже в ближайшее трансферное окно.

У футболиста есть два варианта развития событий: либо остаться в клубе до зимнего окна, либо сменить команду уже летом за компенсацию.

Отдельно подчеркивается, что нынешний сезон для Конопли завершился из-за травмы.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Расстроил бывшую. Полесье дожало Александрию
Та нехай вже їде, скільки він ж просився
Тьфу, я вже думав, що вони нарешті Матвієнка виженуть, а тут....
Олійченко з дуба рухнув!  Коли це іржавий був основним в збірній? 
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
