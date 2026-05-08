Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины

Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля может в ближайшее время сменить клуб, а его будущее в Украине остается под вопросом.

По информации ТаТоТаке, контракт игрока с донецким клубом действует до осени 2026 года, однако этим летом он потенциально может быть доступен для трансфера за сниженную компенсацию – в районе одного миллиона евро. В таком случае защитник получит шанс перейти в европейский клуб уже в ближайшее трансферное окно.

У футболиста есть два варианта развития событий: либо остаться в клубе до зимнего окна, либо сменить команду уже летом за компенсацию.

Отдельно подчеркивается, что нынешний сезон для Конопли завершился из-за травмы.