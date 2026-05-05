Футболист сборной Украины может променять Шахтера на Динамо, но есть нюанс

Загребское «Динамо» проявляет интерес к правому защитнику сборной Украины Ефиму Конопле, который в настоящее время выступает за донецкий «Шахтер».

26-летний украинец входит в шорт-лист хорватского клуба на позицию правого защитника. Его действующий контракт истекает в конце сезона, что делает его потенциальным свободным агентом.

По имеющейся информации, «Динамо» уже сделало предложение о переходе игрока.

В этом сезоне в активе Конопли 27 матчей, два гола и четыре голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.