Футболист сборной Украины может променять Шахтера на Динамо, но есть нюанс
Загребское «Динамо» заинтересовано в переходе Конопли
Загребское «Динамо» проявляет интерес к правому защитнику сборной Украины Ефиму Конопле, который в настоящее время выступает за донецкий «Шахтер».
26-летний украинец входит в шорт-лист хорватского клуба на позицию правого защитника. Его действующий контракт истекает в конце сезона, что делает его потенциальным свободным агентом.
По имеющейся информации, «Динамо» уже сделало предложение о переходе игрока.
В этом сезоне в активе Конопли 27 матчей, два гола и четыре голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
