  4. Секрет победы над Динамо? Металлист 1925 нашел нестандартный подход
15 апреля 2026, 22:56
15 апреля 2026, 22:56
Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович накануне матча против «Динамо» в УПЛ применил нестандартный подход для сплочения команды, который мог положительно повлиять на результат игры (1:0).

Сообщается, что перед матчем в клубе организовали командный тимбилдинг в формате совместного барбекю. К мероприятию присоединились футболисты вместе с членами их семей, что сделало событие более масштабным, чем подобные мероприятия в течение сезона.

По данным источников, в клубе подобные встречи проводились и раньше, однако именно перед матчем с «Динамо» мероприятие носило расширенный характер. Такая инициатива была направлена на улучшение командной атмосферы и взаимодействия внутри коллектива.

После 22 туров «Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея 38 очков.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
секрет у суддівстві та неймовірному фарті.
Видите судья не подсуживал дырявым и Металлист выиграл. Всё просто как апельсин!
