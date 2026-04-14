Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский форвард намерен вернуться и продолжить карьеру в составе Динамо
Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 08:08
Украинский форвард намерен вернуться и продолжить карьеру в составе Динамо

Владислав Супряга собирается бороться за место в стартовом составе киевского клуба

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Украинский форвард Владислав Супряга, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», планирует вернуться в расположение «бело-синих» и бороться за место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист на правах аренды защищает цвета «Эпицентра», в футболке которого провел 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

– У тебя до сих пор контракт с «Динамо». Веришь ли ты, что после «Эпицентра» можешь вернуться в этот клуб и там играть?

– Конечно, верю. Я все для этого делаю, чтобы там играть дальше.

– То есть, ты настроен продолжить карьеру в составе киевского клуба?

– Да, конечно. Аренда закончится летом – и дальше, «Динамо», конечно. Но сейчас я настроен помочь «Эпицентру». Я каждый день тренируюсь, работаю, чтобы помочь клубу остаться в элите.

Я очень благодарен, что меня пригласили и дали шанс проявить себя, – признался Супряга.

Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Владислав Супряга трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: YouTube
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем