Украинский форвард намерен вернуться и продолжить карьеру в составе Динамо

Украинский форвард Владислав Супряга, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», планирует вернуться в расположение «бело-синих» и бороться за место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист на правах аренды защищает цвета «Эпицентра», в футболке которого провел 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

– У тебя до сих пор контракт с «Динамо». Веришь ли ты, что после «Эпицентра» можешь вернуться в этот клуб и там играть?

– Конечно, верю. Я все для этого делаю, чтобы там играть дальше.

– То есть, ты настроен продолжить карьеру в составе киевского клуба?

– Да, конечно. Аренда закончится летом – и дальше, «Динамо», конечно. Но сейчас я настроен помочь «Эпицентру». Я каждый день тренируюсь, работаю, чтобы помочь клубу остаться в элите.

Я очень благодарен, что меня пригласили и дали шанс проявить себя, – признался Супряга.