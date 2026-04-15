Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ

Футболист сборной Украины и ПСЖ, центральный защитник Илья Забарный отличился эффективным действием на одной из последних тренировок парижан.

В сети появилось видео, как Илья прокинул мяч между ног Сенни Меюлю, одного из главных талантов французского футбола. Меюлю явно не ожидал такого от украинца и даже схватился за голову после этого эпизода.

Известный французский журналист Артур Перро высказался о перспективах Ильи Забарного в «ПСЖ». Журналист считает, что украинец по-прежнему способен заменить легенду клуба Маркиньоса.