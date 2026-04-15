Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
В сети появился момент, как Илья прокинул мяч между ног Сенни Мейлю
Футболист сборной Украины и ПСЖ, центральный защитник Илья Забарный отличился эффективным действием на одной из последних тренировок парижан.
В сети появилось видео, как Илья прокинул мяч между ног Сенни Меюлю, одного из главных талантов французского футбола. Меюлю явно не ожидал такого от украинца и даже схватился за голову после этого эпизода.
Известный французский журналист Артур Перро высказался о перспективах Ильи Забарного в «ПСЖ». Журналист считает, что украинец по-прежнему способен заменить легенду клуба Маркиньоса.
Le petit pont de Zabarnyi 🇺🇦 sur Senny Mayulu 🇫🇷 à l’entraînement à Anfield. 😭😂— Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2026
𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗩𝗜𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 😁
🎥 @lasource75006 pic.twitter.com/zQUFUGjRFG
