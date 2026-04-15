  4. Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15 апреля 2026, 05:02
779
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ

В сети появился момент, как Илья прокинул мяч между ног Сенни Мейлю

15 апреля 2026, 05:02 |
779
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Футболист сборной Украины и ПСЖ, центральный защитник Илья Забарный отличился эффективным действием на одной из последних тренировок парижан.

В сети появилось видео, как Илья прокинул мяч между ног Сенни Меюлю, одного из главных талантов французского футбола. Меюлю явно не ожидал такого от украинца и даже схватился за голову после этого эпизода.

Известный французский журналист Артур Перро высказался о перспективах Ильи Забарного в «ПСЖ». Журналист считает, что украинец по-прежнему способен заменить легенду клуба Маркиньоса.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Да нiчого не осоромив
Ви жартуєте? Покажіть ще, як він ефектно покакав, а ми порадіємо за нього
