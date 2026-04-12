Илья Забарный может заменить легендарного защитника

Известный французский журналист Артур Перро высказался о перспективах Ильи Забарного в «ПСЖ».

«За последние шесть месяцев выступления Забарного были довольно стабильными. Но очевидно, что украинский игрок не имел достаточно игрового времени, чтобы в полной мере проявить себя. За те немногие минуты, которые он получил, защитник часто выглядел несколько уязвимым и допускал ошибки из-за невнимательности. На мой взгляд, ему действительно нужно работать над стабильностью своих выступлений в «ПСЖ».

Да, я думаю, что перспектива Забарного стать заменой Маркиньоса по-прежнему актуальна. Но для этого он еще должен доказать свою состоятельность и в то же время ему нужно дать время. Против «Гавра» он показал, что способен провести солидный матч. Сегодня ему сложно в полной мере конкурировать с другими центральными защитниками, такими как Маркиньос и Пачо.

Во Франции сосуществование Сафонова и Забарного вызвало немало вопросов. Французские СМИ вначале активно обсуждали, как это будет работать: часто ли они общаются, будут ли появляться вместе на клубных фото и т. д. Сейчас эта тема уже вызывает гораздо меньше дискуссий. Мы видим, что оба игрока могут одновременно находиться на поле и показывать хорошую игру. По моему мнению, эта ситуация никоим образом не влияет на атмосферу внутри команды», – сказал Артур Перро.