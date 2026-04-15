В УЕФА сообщили о решении Реала по поводу Лунина перед игрой с Баварией

УЕФА прогнозирует стартовый состав «Реала» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

По данным организации, главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа может внести несколько изменений по сравнению с первой игрой. Ожидается появление в стартовом составе Эдера Милитао, Франа Гарсии, Джуда Беллингем и Эдуардо Камавинги.

В воротах должен сыграть Андрей Лунин, который продолжает заменять травмированного Тибо Куртуа. В атаке ставка будет сделана на Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Отметим, что у мадридского клуба есть кадровые потери: из-за травм не сыграют Куртуа и Родриго, а Орельен Тчуамени пропустит матч из-за дисквалификации.

Первый поединок завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, поэтому «сливочным» необходимо отыграться в Мюнхене, чтобы пробиться в полуфинал.