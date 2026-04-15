  4. В УЕФА сообщили о решении Реала по поводу Лунина перед игрой с Баварией
15 апреля 2026, 02:02
В УЕФА сообщили о решении Реала по поводу Лунина перед игрой с Баварией

Украинец будет защищать ворота «королевского клуба»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

УЕФА прогнозирует стартовый состав «Реала» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

По данным организации, главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа может внести несколько изменений по сравнению с первой игрой. Ожидается появление в стартовом составе Эдера Милитао, Франа Гарсии, Джуда Беллингем и Эдуардо Камавинги.

В воротах должен сыграть Андрей Лунин, который продолжает заменять травмированного Тибо Куртуа. В атаке ставка будет сделана на Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Отметим, что у мадридского клуба есть кадровые потери: из-за травм не сыграют Куртуа и Родриго, а Орельен Тчуамени пропустит матч из-за дисквалификации.

Первый поединок завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, поэтому «сливочным» необходимо отыграться в Мюнхене, чтобы пробиться в полуфинал.

По теме:
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Марадону «убили»: на суде показали новые шокирующие кадры
Футбол | 15 апреля 2026, 01:12 0
ФОТО. Марадону «убили»: на суде показали новые шокирующие кадры
ФОТО. Марадону «убили»: на суде показали новые шокирующие кадры

Новые слушания по делу о смерти Диего Марадоны

Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14 апреля 2026, 09:37 3
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»

Бывший тренер «Динамо» – о Ротане

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14.04.2026, 11:15
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14.04.2026, 06:12
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14.04.2026, 20:22
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
ОЛійник, що ти куриш? УЄФА визначає склади на гру???
Популярные новости
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
13.04.2026, 14:23 9
Футбол
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 7
Футбол
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
13.04.2026, 03:02 3
Бокс
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 83
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
