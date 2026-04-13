Арбелоа выдвинул требование к Лунину перед матчем с Баварией

Главный тренер мадридского «Реала», испанский специалист Альваро Арбелоа, провел важную беседу с украинским вратарем Андреем Луниным.

Наставник выступил с требованием к украинцу, чтобы тот показал более уверенную игру в ответном матче с «Баварией». Тренер ждет от украинца максимума в решающей части сезона, чтобы клуб сохранил шансы на трофеи.

Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 15 миллионов евро.