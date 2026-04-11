Мирон Маркевич вынес вердикт Лунину после фиаско от Баварии

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о матче «Реала» и «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов и вспомнил об Андрее Лунине.

«Конечно, в центре внимания было противостояние в Мадриде между «Реалом» и «Баварией». Я отдавал предпочтение немецкому гранду и не только потому, что мюнхенцы сейчас на ходу. Большое значение имело и то, что «Бавария» уже гарантировала себе очередное чемпионство в Бундеслиге и могла позволить себе кадровую ротацию, тогда как «Реал» еще не терял надежды догнать «Барселону» в Ла Лиге и вынужден был не расслабляться.

С мюнхенцами мадридцы были мотивированы, однако это им не помогло. Хотя могли и не проиграть, но в ударе был вратарь гостей Нойер, создавалось впечатление, что «звезды» хозяев банально не знали, как заставить его сдаться. А вот вратарь «Реала» украинец Лунин в эпизоде, когда издалека пробивал нападающий «Баварии» Кейн, мог сыграть надежнее и выручить свою команду. Однако этого не произошло. Гости забили во второй раз, сделав весомую заявку на победу.

Все же, несмотря на поражение в родных стенах – 1:2, я бы не спешил преждевременно списывать со счетов «Реал». В его составе есть сразу несколько игроков, которые могут в одиночку решить исход противостояния. На мой взгляд, очень многое будет зависеть от того, какую тактику выберет «Бавария» в ответном матче», — сказал Маркевич.