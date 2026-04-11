Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич вынес вердикт Лунину после фиаско от Баварии
Лига чемпионов
11 апреля 2026, 20:55 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:05
Мирон Маркевич вынес вердикт Лунину после фиаско от Баварии

Тренер считает, что украинец мог спасти ситуацию в моменте со вторым пропущенным голом

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о матче «Реала» и «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов и вспомнил об Андрее Лунине.

«Конечно, в центре внимания было противостояние в Мадриде между «Реалом» и «Баварией». Я отдавал предпочтение немецкому гранду и не только потому, что мюнхенцы сейчас на ходу. Большое значение имело и то, что «Бавария» уже гарантировала себе очередное чемпионство в Бундеслиге и могла позволить себе кадровую ротацию, тогда как «Реал» еще не терял надежды догнать «Барселону» в Ла Лиге и вынужден был не расслабляться.

С мюнхенцами мадридцы были мотивированы, однако это им не помогло. Хотя могли и не проиграть, но в ударе был вратарь гостей Нойер, создавалось впечатление, что «звезды» хозяев банально не знали, как заставить его сдаться. А вот вратарь «Реала» украинец Лунин в эпизоде, когда издалека пробивал нападающий «Баварии» Кейн, мог сыграть надежнее и выручить свою команду. Однако этого не произошло. Гости забили во второй раз, сделав весомую заявку на победу.

Все же, несмотря на поражение в родных стенах – 1:2, я бы не спешил преждевременно списывать со счетов «Реал». В его составе есть сразу несколько игроков, которые могут в одиночку решить исход противостояния. На мой взгляд, очень многое будет зависеть от того, какую тактику выберет «Бавария» в ответном матче», — сказал Маркевич.

По теме:
Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лунін-дно!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем