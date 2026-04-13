ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию

Во вторник, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» примет ПСЖ.

Английский клуб сыграет против действующего обладателя трофея на своем поле – стадионе «Энфилд».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Накануне матча парижане обнародовали заявку на матч. Илья Забарный попал в список Луиса Энрике и вернется на Туманный Альбион, где в свое время провел три сезона за «Борнмут».

Напомним, это будет решающая встреча за выход в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы – в первом матче парижане победили 2:0.