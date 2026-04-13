ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Украинец вошел в заявку парижан на матч против «Ливерпуля»
Во вторник, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» примет ПСЖ.
Английский клуб сыграет против действующего обладателя трофея на своем поле – стадионе «Энфилд».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Накануне матча парижане обнародовали заявку на матч. Илья Забарный попал в список Луиса Энрике и вернется на Туманный Альбион, где в свое время провел три сезона за «Борнмут».
Напомним, это будет решающая встреча за выход в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы – в первом матче парижане победили 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Центральный матч 23-го тура УПЛ не помог определить абсолютного лидера таблицы
Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука