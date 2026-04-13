  4. Гарри Кейн строит особняк за €20 млн – у него даже гараж «как в фильмах»
13 апреля 2026, 18:34 | Обновлено 13 апреля 2026, 18:52
В доме будет кинотеатр, бассейн и подземный гараж с поворотной платформой

Капитан сборной Англии Гарри Кейн инвестирует в комфорт вне футбола – нападающий «Баварии» строит роскошный особняк неподалеку от тренировочной базы «Челси» в Кобхэме.

Футболист приобрел землю еще в 2023 году примерно за €6,5 млн, после чего полностью перестроил территорию. Общая стоимость проекта уже оценивается примерно в €20 млн.

Новый дом Кейна сочетает классический стиль с современными технологиями и элементами люксовой жизни. Среди особенностей особняка: подземный гараж на пять автомобилей с поворотной платформой стоимостью около €20 тысяч, частный кинотеатр, большой бассейн, собственный бар, тренажерный зал и комната для восстановления.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Таким образом Кейн создает настоящий «футбольный кампус» для жизни и отдыха, где есть все необходимое для поддержания формы даже вне тренировок.

Интересно, что расположение особняка рядом с инфраструктурой одного из топ-клубов Англии лишь подчеркивает уровень амбиций игрока – как на поле, так и за его пределами.

Максим Лапченко Источник: The Touchline
