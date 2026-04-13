Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация. В УАФ определили, кто заменит Реброва в следующем матче Украины
13 апреля 2026, 23:16
1777
1

Сенсация. В УАФ определили, кто заменит Реброва в следующем матче Украины

Команду временно возглавит Олег Лужный

13 апреля 2026, 23:16 |
1777
1 Comments
Сенсация. В УАФ определили, кто заменит Реброва в следующем матче Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

У главного тренера сборной Украины летом 2026 года заканчивается контракт со сборной Украины, и ему уже ищут замену.

Как отмечает журналист Игорь Цыганык, в июне на товарищеские матчи сборную Украины выведет Олег Лужный, занимающий должность председателя комитета профессионального футбола УАФ.

Лужный станет временным тренером до окончания контракта Сергея Реброва – тогда УАФ объявит о назначении нового наставника.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Почему бы нет. Интереснее, чем тот же Цыганык сватает пенса Маркнвича. Как-то так.
