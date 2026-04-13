Сенсация. В УАФ определили, кто заменит Реброва в следующем матче Украины

У главного тренера сборной Украины летом 2026 года заканчивается контракт со сборной Украины, и ему уже ищут замену.

Как отмечает журналист Игорь Цыганык, в июне на товарищеские матчи сборную Украины выведет Олег Лужный, занимающий должность председателя комитета профессионального футбола УАФ.

Лужный станет временным тренером до окончания контракта Сергея Реброва – тогда УАФ объявит о назначении нового наставника.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».