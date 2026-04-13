Сенсация. В УАФ определили, кто заменит Реброва в следующем матче Украины
Команду временно возглавит Олег Лужный
У главного тренера сборной Украины летом 2026 года заканчивается контракт со сборной Украины, и ему уже ищут замену.
Как отмечает журналист Игорь Цыганык, в июне на товарищеские матчи сборную Украины выведет Олег Лужный, занимающий должность председателя комитета профессионального футбола УАФ.
Лужный станет временным тренером до окончания контракта Сергея Реброва – тогда УАФ объявит о назначении нового наставника.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
