Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва

У главного тренера сборной Украины летом 2026 года заканчивается контракт со сборной Украины.

Как отмечает Игорь Цыганык, в Украинской ассоциации определились с главным кандидатом на должность наставника сборной Украины. Ожидается, что после завершения контракта Реброва команду возглавит легендарный тренер Мирон Маркевич.

Маркевич уже тренировал сборную Украины в 2010 году, но провел на посту наставника только четыре матча – три победы и одна ничья.

В украинском футболе Маркевич известен работой с харьковским «Металлистом», «Карпатами» и «Днепром», который выводил в финал Лиги Европы УЕФА.