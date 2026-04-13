Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Сборная УКРАИНЫ
13 апреля 2026, 20:04 | Обновлено 13 апреля 2026, 21:32
8911
31

Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва

Команду должен возглавить Мирон Маркевич

УАФ. Мирон Маркевич

У главного тренера сборной Украины летом 2026 года заканчивается контракт со сборной Украины.

Как отмечает Игорь Цыганык, в Украинской ассоциации определились с главным кандидатом на должность наставника сборной Украины. Ожидается, что после завершения контракта Реброва команду возглавит легендарный тренер Мирон Маркевич.

Маркевич уже тренировал сборную Украины в 2010 году, но провел на посту наставника только четыре матча – три победы и одна ничья.

В украинском футболе Маркевич известен работой с харьковским «Металлистом», «Карпатами» и «Днепром», который выводил в финал Лиги Европы УЕФА.

Мирон Маркевич Украинская ассоциация футбола назначение тренера сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(123)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 31
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
заслужити - заслужив, але вони б ще років 10-20 почекали, бо ж Маркевич - молода людина, в неї ж ще все попереду. навіть якщо назначать - не факт що дадуть працювати. знаємо, давно живемо
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Сережка услышал людей наконец-то!! Но гниль жадная досидит до конца контракта, чтобы денег с бюджета страны получить! Ох и гниль ты Сирожа!
Ответить
+6
Це буде дуже добре 
Ответить
+5
Не важко догадатися, що це останнє місце роботи Маркевича і тепер у нього є реальний шанс утерти всім носа(мені також) та доказати, що він вартий, щоби ми ним пишалися, як тренером.
💪🇺🇦💙💛👍
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
схоже на брехню...
Ответить
+3
Ви чого? Я нічого проти Маркевича не маю, але вік, і коли він востаннє тренував на серйозному рівні?
Ответить
+2
Фуух хоча б без хамства та бидла. Норм. Він заслужив
Ответить
+2
Гадаю, що Маркевич сам не погодиться... Хоча на старість років різні "дурні" думки можуть в голову лізти...
Ответить
+1
Краще Клопа призачити
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Маркевич це поганий варіант, потрібно було іноземного спеца, в збірній в нього не буде купа латиносів як в МХ, і спадщини роботи Дніпра Рамоса теж, для діда Мирося звичайно престижно і інтересно очолити збірну на старість літ, але буде те що з Луческу і зб.Румуні. З українських тренерів тільки Шищенко і Пономарьов, робочі варіанти.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Почитав коментарі і розумію, що це не найгірший варіант. По перше, це досвід. Він і зараз коли дає відповіді на запитання журналістів, виглядає більш адекватним чим більшість дописувачів тут! По друге, маю надію, що він не буде грати в ігри агентів так як він і сам розуміє, що це його останнє місце роботи.  По третє, на мою думку він вмів ліпити команди з того, що було під руками! 
Ответить
0
Хуже Реброва по идее быть не должно,но смущает что он украинский функционер, опять в сборную будут набирать тупо по блату.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Дідугана на пенсію, а не в збірну. 
Ответить
0
Хотілося б почути хоча б один реальний аргумант за. Без бла-бла.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Наконец-то …
Ответить
-1
Шо за дебільні коменти....
Богданович це харизма і професіоналізм. Поставе гру і поверне характер 
П.С. "я оце дивлюсь на вас...сидите тут всі такі пригнічені млять...."
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Підтримую. Хоча...  не вважаю це найкращим варіантом.
Ответить
-1
Одразу згадав Луческу. Тренер гарний, але коли він міг бути корисним вибрав гроші Ярославського, а не збірну. 
Ответить
-1
Наунижался, старый клоун. А как бежал из сборной посреди отборочного цикла. Ассистентами нужно брать Альтмана и Сабо. Так сказать до конца уже испить эту чашу.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Тут головне, щоб не сталося як з Мірчею
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем