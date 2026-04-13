Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Команду должен возглавить Мирон Маркевич
У главного тренера сборной Украины летом 2026 года заканчивается контракт со сборной Украины.
Как отмечает Игорь Цыганык, в Украинской ассоциации определились с главным кандидатом на должность наставника сборной Украины. Ожидается, что после завершения контракта Реброва команду возглавит легендарный тренер Мирон Маркевич.
Маркевич уже тренировал сборную Украины в 2010 году, но провел на посту наставника только четыре матча – три победы и одна ничья.
В украинском футболе Маркевич известен работой с харьковским «Металлистом», «Карпатами» и «Днепром», который выводил в финал Лиги Европы УЕФА.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полесье взяло три очка, а Динамо потерпело второе поражение подряд
«Чернигов» приглашает вингера
Богданович це харизма і професіоналізм. Поставе гру і поверне характер
П.С. "я оце дивлюсь на вас...сидите тут всі такі пригнічені млять...."