13 апреля свою встречу в рамках первого круга в Руане проведут Вероника Подрез (WTA 206) и Слоан Стивенс (WTA 552).

Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Вероника Подрез

Украинская спортсменка мало знакома фанатам тенниса, так как занимает только позицию в начале третьей сотни. Хоть позиция и не впечатляет, Подрез – 19 лет, она постепенно прогрессирует. В текущем сезоне теннисистка выиграла один трофей ITF, а в целом у нее 19 побед в 26 играх.

Свой путь в Руане украинка начала с квалификации, которую преодолела очень уверенно, одолев японку Кобори – 6:0, 6:3, а потом и чешку Салкову – 6:0, 6:4. Предстоящий матч очень важен, учитывая уровень турнира и статус соперницы, надо постараться показать свой лучший теннис.

Слоан Стивенс

Американская теннисистка в свое время играла на топ-уровне, показывала феноменальную игру, но удержаться среди лучших не смогла. Максимум Стивенс – третья строчка в мировом рейтинге, на ее счету даже есть один выигранный шлем, в далеком 2017 году.

Прошлый год спортсменка фактически пропустила, 6 матчей и все проиграла, в этом году 5 побед в 12 встречах. Спад в результатах рейтинге огромный, на прежний уровень Слоан не вернуться, хотя где-то сказывается и возраст – 33 года. В Руане американка получила wild card, что и не удивительно, учитывая ее былые заслуги. Карьера Стивенс точно не провальная, однако, она точно не в полной мере реализовала свой потенциал.

Прогноз

Конечно, теннисистки сыграют между собой впервые, на позиции в рейтинге не стоит обращать внимания, ведь это все быстро может измениться. Небольшим фаворитом в данном противостоянии считается американка, но от былой Стивенс мало что осталось.

Если украинка справиться с нервами, у нее есть все шансы на успех, поставлю на победу Подрез с форой +2,5 гейма за 1,9 (по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua: Фора Подрез (+2.5) за 1.90