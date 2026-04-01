  4. Мирон Маркевич назвал футболиста, который жизненно необходим Барселоне
14 апреля 2026, 00:32 |
132
0

Мирон Маркевич назвал футболиста, который жизненно необходим Барселоне

Тренер считает, что ощущается отсутствие Рафиньи

14 апреля 2026, 00:32 |
132
0
Мирон Маркевич назвал футболиста, который жизненно необходим Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о противостоянии «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Казалось, что после разгрома «Барселоны» в кубковом матче от «Атлетико» и недавней вымученной победы в большинстве в Мадриде в чемпионате, «горожане» сделают правильные выводы и более строго сыграют в обороне. Однако снова наступили на те же грабли. Похоже, футболисты «Атлетика» уже подобрали «ключи» к высокой обороне «Барселоны» и часто создавали угрозы. Их победу – 2:0 нельзя считать случайной. К тому же, в «Барселоне» ощущалось отсутствие травмированного Рафиньи с его интенсивностью в завершающей фазе атаки.

Похоже, «Атлетико» уже не упустит своего шанса, с его умением обороняться», – сказал Маркевич.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
