Мирон Маркевич назвал футболиста, который жизненно необходим Барселоне

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о противостоянии «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Казалось, что после разгрома «Барселоны» в кубковом матче от «Атлетико» и недавней вымученной победы в большинстве в Мадриде в чемпионате, «горожане» сделают правильные выводы и более строго сыграют в обороне. Однако снова наступили на те же грабли. Похоже, футболисты «Атлетика» уже подобрали «ключи» к высокой обороне «Барселоны» и часто создавали угрозы. Их победу – 2:0 нельзя считать случайной. К тому же, в «Барселоне» ощущалось отсутствие травмированного Рафиньи с его интенсивностью в завершающей фазе атаки.

Похоже, «Атлетико» уже не упустит своего шанса, с его умением обороняться», – сказал Маркевич.