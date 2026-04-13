Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 апреля 2026, 19:46 | Обновлено 13 апреля 2026, 19:47
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины

Тренер решил не подписывать новый контракт

УАФ. Сергея Ребров

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва летом 2026 года истекает контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, Сергей Станиславович принял для себя решение – он не останется в сборной Украины и не будет подписывать новый контракт.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
ВЕРНИДУБ: «Что касается сборной, об этом уже давно идут разговоры»
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
не вірю
Це вже яке за рахунком рішення ухвалено, якщо вірити 🤣🤣 SportUA?? Я нарахував шосте.
Ах так вы! Не нравлюсь!?
Тогда ухожу я от вас! Посмотрю, что вы можете без Реброва!
