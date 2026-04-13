Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва летом 2026 года истекает контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, Сергей Станиславович принял для себя решение – он не останется в сборной Украины и не будет подписывать новый контракт.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».