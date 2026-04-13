Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Аркадаг сыграл вничью с Ахалом
12 апреля 2026 года состоялся матч 2-го тура чемпионата Туркменистана 2026 года между «Аркадагом» и «Ахалом».
Матч завершился со счётом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таким образом, прервалась 83-матчевая победная серия «Аркадага».
Основателем «Аркадага» является бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который неоднократно попадал в различные рейтинги мировых диктаторов.
Комментарии 5
Якби президент був не колишній, а діючий, то суперник сам собі кілька голів забив би
Вони так дограються до розстрілів...
"растрелять"
Втрачає диктатор свій вплив ...
