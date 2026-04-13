12 апреля 2026 года состоялся матч 2-го тура чемпионата Туркменистана 2026 года между «Аркадагом» и «Ахалом».

Матч завершился со счётом 0:0.

Таким образом, прервалась 83-матчевая победная серия «Аркадага».

Основателем «Аркадага» является бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который неоднократно попадал в различные рейтинги мировых диктаторов.