Аль-Наср – Аркадаг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов Азии 2

18 февраля, в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов 2 между собой сыграют Аль-Наср – Аркадаг. Встреча начнется в 20:15 по киевскому времени.

Аль-Наср

В этом сезоне Аль-Наср пытается везде успеть, клуб идет вторым в чемпионате, отставая от лидера всего на один балл. Свой последний команда выиграла на выезде у Аль-Фатеха со счетом 2:0, голом отметился Криштиану Роналду, который вернулся в состав, после конфликта с руководством из-за задолженности по зарплате. Упомянутая победа стала уже седьмой кряду в чемпионате, что является свидетельством отличной формы.

Пока не было проблем в азиатской Лиге чемпионов 2, где удалось уверенно выиграть все матчи на групповом этапе и выиграть свой квартет. Конечно, Аль-Наср настроен вести борьбу за трофей, другого фанаты не поймут. Будет интересно посмотреть, использует ли тренер ротацию состава в этой встрече.

Аркадаг

Клуб из Туркменистана недавно появился, а уже играет против Аль-Насра, во главе с самим Роналдо. На внутренней арене команда доминирует, а вот на международной удалось с большим трудом пробиться в плей-офф, что тоже можно считать достижением.

До первой встречи с соперником, Аркадаг не проводил полтора месяца официальных матчей, поддерживать форму при таких раскладах крайне сложно. Никто не ожидает от команды чуда, предстоящий матч большой опыт, который надолго останется в памяти. Главная задача здесь, не отыграться после первой битвы, а постараться показать свой максимум.

Личные встречи

В первой встрече Аль-Наср владел инициативой, имел больше моментов, но реализовал всего один, одержав выездную победу со счетом 1:0. Аркадаг в том домашнем матче ничего не сумел создать впереди.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.03 для Аль-Наср и 43.00 для Аркадаг. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Судя по котировкам, все сводится только к вопросу, с каким счетом выиграет Аль-Наср. Встречаются разные по классу команды, так что жду доминирования хозяев поля, с большой вероятностью, все завершиться разгромом, захочет улучшить свою статистику, который вполне может сыграть. Ставлю на успех хозяев с форой -2,5 голов за 1,71.