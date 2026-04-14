В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сможет принять участие в ответном матче Лиги чемпионов против «Баварии» из-за травмы. Ожидается, что ворота «Реала» будет защищать Андрей Лунин, сообщают испанские СМИ.

Как отмечает источник, Лунин подходит к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с неутешительной статистикой.

Украинский вратарь «Реала» не может сыграть «на ноль» уже в восьми матчах подряд. В целом в последних играх Лунин пропускал в матчах против «Атлетико», «Мальорки», «Жироны» и самой «Баварии». В среднем он пропускает более одного гола за игру.

Несмотря на это, в «Реале» помнят успешный опыт выступлений Лунина против мюнхенцев в 2024 году, когда команда прошла дальше в Лиге чемпионов, и полностью доверяют украинцу.