  4. В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14 апреля 2026, 08:42
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграет против мюнхенцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сможет принять участие в ответном матче Лиги чемпионов против «Баварии» из-за травмы. Ожидается, что ворота «Реала» будет защищать Андрей Лунин, сообщают испанские СМИ.

Как отмечает источник, Лунин подходит к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с неутешительной статистикой.

Украинский вратарь «Реала» не может сыграть «на ноль» уже в восьми матчах подряд. В целом в последних играх Лунин пропускал в матчах против «Атлетико», «Мальорки», «Жироны» и самой «Баварии». В среднем он пропускает более одного гола за игру.

Несмотря на это, в «Реале» помнят успешный опыт выступлений Лунина против мюнхенцев в 2024 году, когда команда прошла дальше в Лиге чемпионов, и полностью доверяют украинцу.

Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
Комментарии 2
Лунін? Баварія проходить далі.
Как Баварии то повезло-отхватит Реал полную торбу голов в свои ворота
В Реале то стоит в вортах сама " надежность" и "уверенность" после стольких лет нахождения на скамейке запасных
