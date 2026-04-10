  4. Разница ощутима. В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Баварией
Лига чемпионов
10 апреля 2026, 07:32 |
Разница ощутима. В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Баварией

Росио Бургос считает, что Куртуа на другом уровне

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известная испанская журналистка Росио Бургос высказалась об игре Андрея Лунина в матче против «Баварии».

«Я считаю, что «Реал» с Куртуа не проиграл бы этот матч. Андрей Лунин справился со своими обязанностями, он не виноват в пропущенных голах, но и не совершил сейвов, которые могли бы изменить ход игры. Разница между ним и Куртуа ощутима.

Лунин демонстрирует надежность, вселяет уверенность в партнеров и контролирует выход мяча, хотя иногда рискует против команд с высоким прессингом, таких как «Бавария». Его адаптация и позитивный менталитет позволяют ему играть в важных матчах с концентрацией и решимостью», – отмечает журналистка.

