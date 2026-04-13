  4. Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 10:45
1149
1

Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо

Матвей Пономаренко заинтересовал представителя турецкой Суперлиги

13 апреля 2026, 10:45 |
1149
1 Comments
Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» активно начал готовиться к летней трансферной кампании-2026.

В приоритете у «бордово-синих» приобретение молодых и талантливых футболистов, и скауты «Трабзонспора» уже составили шорт-лист потенциальных новичков.

В нем нашлось место и для 20-летнего центрфорварда «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко, который ярко проявил себя в текущем сезоне за «бело-синих».

Также в шорт-листе значатся 19-летний вингер «Ривер Плейт» Иан Субиабре, 20-летний центрхав «Палмейраса» Рафаэль Коутиньо и 23-летний центрфорвард «Сарпсборга» Даниэль Карлсбакк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матвей Пономаренко мечтает однажды стать игроком «Реала».

Матвей Пономаренко Динамо Киев Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
Комментарии 1
До бомжів, Понамаренко навіть і не збирається 
