Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» активно начал готовиться к летней трансферной кампании-2026.

В приоритете у «бордово-синих» приобретение молодых и талантливых футболистов, и скауты «Трабзонспора» уже составили шорт-лист потенциальных новичков.

В нем нашлось место и для 20-летнего центрфорварда «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко, который ярко проявил себя в текущем сезоне за «бело-синих».

Также в шорт-листе значатся 19-летний вингер «Ривер Плейт» Иан Субиабре, 20-летний центрхав «Палмейраса» Рафаэль Коутиньо и 23-летний центрфорвард «Сарпсборга» Даниэль Карлсбакк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матвей Пономаренко мечтает однажды стать игроком «Реала».