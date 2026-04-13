Трабзонспор составил шорт-лист новичков на лето. В нем есть игрок из Динамо
Матвей Пономаренко заинтересовал представителя турецкой Суперлиги
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» активно начал готовиться к летней трансферной кампании-2026.
В приоритете у «бордово-синих» приобретение молодых и талантливых футболистов, и скауты «Трабзонспора» уже составили шорт-лист потенциальных новичков.
В нем нашлось место и для 20-летнего центрфорварда «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко, который ярко проявил себя в текущем сезоне за «бело-синих».
Также в шорт-листе значатся 19-летний вингер «Ривер Плейт» Иан Субиабре, 20-летний центрхав «Палмейраса» Рафаэль Коутиньо и 23-летний центрфорвард «Сарпсборга» Даниэль Карлсбакк.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матвей Пономаренко мечтает однажды стать игроком «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
