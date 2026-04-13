13 апреля 2026, 09:51
921
0

Во Франции оценили игру Яремчука, который забил первый гол за Лион в Лиге 1

Форвард сборной Украины помог команде Пауло Фонсеки одолеть на домашнем стадионе «Лорьян»

13 апреля 2026, 09:51 |
921
0
Во Франции оценили игру Яремчука, который забил первый гол за Лион в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Лион» и «Лорьян». Подопечные Паулу Фонсеки одолели соперника со счетом 2:0.

В стартовом составе «Лиона» вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, который провел на поле 86 минут и забил первый гол в футболке «Les Gones» в Лиге 1.

Французская пресса оценила игру 30-летнего нападающего, который играет во французском клубе на правах аренды:

«В первом тайме украинец был практически незаметен, после первых 45 минут в активе форварда было всего 11 касаний мяча и промах головой после очень качественной передачи от Абнера (10-я минута).

Во второй половине игры Яремчук воспользовался выходом на поле энергичного Эндрика и забил свой первый гол во французской лиге, отправив мяч головой после идеального паса от бразильца (49-я минута)», – отметили журналисты.

Николай Тытюк Источник: Footmercato
