Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Бывший тренер «Динамо» – о Ротане
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался по поводу возможного назначения Руслана Ротаня на должность наставника национальной команды.
Сабо считает, что сейчас Ротаню еще рано возглавлять сборную из-за недостаточного тренерского опыта и этапа становления в профессии.
«Ну, сейчас Ротань – его хотят в сборную брать, но он еще не тренер. Он был в Александрии, набрали там этих игроков – ну и все. А что дальше? Не знаю», – сказал Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
