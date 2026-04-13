Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался по поводу возможного назначения Руслана Ротаня на должность наставника национальной команды.

Сабо считает, что сейчас Ротаню еще рано возглавлять сборную из-за недостаточного тренерского опыта и этапа становления в профессии.

«Ну, сейчас Ротань – его хотят в сборную брать, но он еще не тренер. Он был в Александрии, набрали там этих игроков – ну и все. А что дальше? Не знаю», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».