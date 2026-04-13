13 апреля 2026, 07:50 | Обновлено 13 апреля 2026, 08:07
Шутит или нет? Пеп ГВАРДИОЛА: Манчестер Сити не хватает солнца

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал причину побед над топ-соперниками

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нашел неожиданное объяснение резкого улучшения формы команды.

– Солнце. Я не шучу! В Манчестере никогда нет солнца. Если бы там было солнце в ноябре, мы бы выигрывали Премьер-лигу в январе. Это все солнце, честно. Настроение лучше, – заявил Гвардиола после матча с «Челси» (3:0).

«Горожане» снова в чемпионской гонке. После ряда неудачных матчей «Сити» встретился с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Челси» и обыграл всех грандов с общим счетом 9:0. Новая битва с «Арсеналом» в конце недели может решить судьбу чемпионского титула Англии.

